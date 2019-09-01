إيران تقرر منح القطريين تأشيرات دخول عند الوصول إلى مطاراتها

القاهرة - سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي للخارجية القطرية عن مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية، قوله اليوم الأحد "السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح حملة جوازات السفر القطرية تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى المطارات الإيرانية".

وأضاف الموقع "بإمكان المواطنين القطريين الحصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات من قبل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، وذلك لتجنب التأخير أحياناً بمطار الوصول إن وجد تزاحم للمسافرين لدى مكتب التأشيرات بالمطار".