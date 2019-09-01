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14:08 01 سبتمبر/ أيلول 2019
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    عن أي شيء كان السيسي ورئيس وزراء اليابان يبحثان؟

    © AP Photo / Andrew Harnik
    العالم العربي
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    تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهما ينحنيان وينظران إلى الأرض ويبدو أنهما يبحثان عن شيء ما، دون معرفة الشيء الذي كان يبحث عنه الزعيمان.

    وصول دونالد ترامب وميلانيا ترامب الى قمة السبع الكبار في فرنسا
    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
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    وبحسب وكالة "الأسوشيتد برس" الذي قام مصورها بالتقاط الصورة، فإن الزعيمان كانا يبحثان على اسميهما المدون على المكان المخصص لوقوفهما لالتقاط الصورة الجماعية لزعماء مجموعة السبع الكبار التي عقدت في فندق دو باليه في بياترس بفرنسا.

    وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد 25 أغسطس/ آب الماضي، في الصورة التذكارية لقادة قمة مجموعة السبع الكبار في فرنسا.

    وكان الرئيس السيسي، ألقى كلمة، خلال جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار التي عقدت في فرنسا، قائلا: "إننا بحاجة إلى العمل سويًا من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية".

    وأضاف الرئيس، أن الشعوب الأفريقية تطمح في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، موضحًا أن النهوض بأفريقيا يجب أن يقوم على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة.

    وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد للأزمة في ليبيا، لافتًا إلى أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا لا يحتاج سوى الإراداة السياسية وإخلاص النوايا، حسب موقع "مصراوي".

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    الكلمات الدلالية:
    قمة السبع, رئيس وزراء اليابان, السيسي
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