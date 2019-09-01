الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة "جرائم" المجلس الانتقالي

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمبعوث الأممي الخاص بالتدخل لإدانة ما وصفه بـ"جرائم" المجلس الانتقالي الجنوبي في مديريات ومحافظات عدن وأبين.

وكتب الإرياني، في عدة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن "التقارير الميدانية والأرقام الواردة من عدن و أبين عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها مليشيا المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية من قتل على الهوية وإعدامات ميدانية للأسرى وتصفية للجرحى ومداهمة ونهب وإحراق للمنازل واختطافات واعتقالات مفزعة وتنذر بكارثة إنسانية مروعة".

٣-نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن والمنظمات المعنية بحقوق الانسان لادانة هذه الجرائم البشعة والتدخل لحماية المدنيين الابرياء ووقف كل اشكال الجرائم والانتهاكات والاعمال الانتقامية التي تمارسها مليشيا الانتقالي في مديريات محافظات #عدن و #ابين — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 1, 2019

​وأضاف الإرياني "هذه الجرائم الإرهابية والانتهاكات البشعة التي وثقتها مقاطع الفيديو تنم عن حقد دفين وتكشف الوجه الحقيقي لمليشيا المجلس الانتقالي والمشروع التدميري الذي تحمله لأبناء المحافظات الجنوبية، وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم وسيلاحق كافة المسئولين عنها في المحاكم الوطنية والدولية".

وتابع "نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن والمنظمات المعنية بحقوق الانسان لإدانة هذه الجرائم البشعة والتدخل لحماية المدنيين الأبرياء ووقف كل أشكال الجرائم والانتهاكات والأعمال الانتقامية التي تمارسها مليشيا الانتقالي في مديريات محافظات عدن وأبين".