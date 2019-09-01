تنظيم "قسد" يعتقل رئيس اتحاد العمال بمحافظة الحسكة السورية

اعتقل تنظيم " قسد" الموالي للجيش الأمريكي، مساء السبت مسؤولا نقابيا سوريا في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة.

وقال مراسل "سبونتيك" في محافظة الحسكة إن "عناصر من ميليشيات تنظيم " قسد" الموالي للجيش الأمريكي اعتقلوا رئيس اتحاد نقابات عمال محافظة الحسكة فهمي إيليو من منزله بمدينة القامشلي شمالي الحسكة واقتادوه إلى جهة مجهولة".

وأضاف المراسل: "دورية عسكرية مدججة بالسلاح من تنظيم " قسد" داهمت منزل إيليو، في حي الغربية بمدينة القامشلي واقتادته إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال".

وينفذ تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي كل فترة اعتقالات بحق أبناء العشائر العربية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور بالمنطقة الشرقية من سوريا.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن عناصر من تنظيم "قسد" شنت مؤخرا حملة اعتقالات في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور شرق سوريا، بعد مظاهرات واحتجاجات شعبية ضد سياستها في شرق الفرات.