وزير الخارجية البحريني يهاجم لبنان: يتهاون في تحمل مسؤولياته

علق وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

القاهرة -سبوتنيك. وقال آل خليفة اليوم الأحد، إن موقف الدولة اللبنانية يتسم بالتهاون حيث يتعرض الشعب اللبناني للخطر جراء المعارك الدائرة على الحدود.

اعتداء دولة على أخرى شيئ يحرمه القانون الدولي . و وقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها . #لبنان #اسرائيل #حز‌ب‌الله — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 1, 2019

وغرد الوزير عبر حسابه على (تويتر)، "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي، ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن "قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمرا حتى الساعة".

وأعلن "حزب الله" في بيان، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2019، قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم (شمال فلسطين) وقتل وجرح من فيها"، بحسب صحيفة "النشرة".

وطلبت إسرائيل من مستوطني البلدات التي تبعد مسافة أربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانيّة البقاء في المنازل وفتح الملاجئ.