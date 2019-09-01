الحريري يطلب تدخل أمريكا وفرنسا والمجتمع الدولي لمواجهة تطورات الحدود

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري، اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وقال الحريري إنه يراقب تطورات الأوضاع في الجنوب مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي التدخل لمواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الأحد، حصلت "ٍسبوتنيك" على نسخة منه، أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل وجرح من" في داخل الآلية.

ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها".