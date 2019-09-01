الجيش الإسرائيلي: الأعمال القتالية الحالية مع حزب الله انتهت

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الأعمال القتالية الحالية مع حزب الله انتهت فيما يبدو لكن القوات الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب.

وحسب (رويترز) قال الجيش الإسرائيلي إن اندلاع القتال مع حزب الله اللبناني على الحدود اليوم الأحد انتهى على ما يبدو بعد أن أطلقت الجماعة صواريخ مضادة للدبابات وردت إسرائيل بضربات جوية ونيران المدفعية.

وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نفذ حزب الله الهجوم... لكنه أخفق في إسقاط ضحايا... يبدو أن الاشتباك على الأرض... قد انتهى لكن الموقف الاستراتيجي لا يزال قائما وقوات الدفاع الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب قصوى".

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث".

وأفاد مرسل "سبوتنيك" في لبنان بأن هناك نزوح كثيف لأهالي الجنوب اللبناني القريبين من الشريط الحدودي باتجاه المناطق الأكثر أمنا.