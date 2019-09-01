الجيش الإسرائيلي: الأعمال القتالية الحالية مع حزب الله انتهت

وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نفذ حزب الله الهجوم... لكنه أخفق في إسقاط ضحايا... يبدو أن الاشتباك على الأرض... قد انتهى لكن الموقف الاستراتيجي لا يزال قائما وقوات الدفاع الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب قصوى".
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث".
وأفاد مرسل "سبوتنيك" في لبنان بأن هناك نزوح كثيف لأهالي الجنوب اللبناني القريبين من الشريط الحدودي باتجاه المناطق الأكثر أمنا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)