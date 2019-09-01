غريفيث: قصف سجن ذمار "مأساة" وندعو التحالف العربي للتحقيق في الحادثة

وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قصف التحالف العربي سجناً للأسرى في محافظة ذمار وسط اليمن، بـ "المأساة"، داعياً التحالف إلى إجراء تحقيق.

وقال غريفيث، في بيان مشترك له مع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، نشره على موقعه، "حدث اليوم هو مأساة. التكلفة البشرية لهذه الحرب لا تطاق. نحن في حاجة إلى وقفها. اليمنيون يستحقون مستقبلاً سلمياً".

Mass casualties reported following airstrikes in #Dhamar Governorate

Joint Statement By the Special Envoy and the Resident and Humanitarian Coordinator for #Yemen https://t.co/zQZh6AcAzN — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 1, 2019

وجدد المبعوث الأممي التأكيد أن الطريقة الوحيدة لإنهاء القتل والبؤس في اليمن هي إنهاء النزاع.

وعبر غريفيث عن "أمله أن يبدأ التحالف في التحقيق في هذا الحادث"، مشدداً أنه "يجب أن تسود المساءلة".

من جهتها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، "هذا حادث مروع، حجم الخسائر مذهل، نبعث بأحر التعازي للأسر التي تحزن اليوم على أحبائها".

وتابعت، "يسارع الشركاء في المجال الإنساني بالإمدادات الجراحية والطبية، إلى مستشفى ذمار العام ومستشفى معبر، وإننا نحول الإمدادات الطبية الحيوية عن استجابة الكوليرا. ليس لدينا خيار".

ووفق البيان، تشير التقارير الأولية من مسؤولي الصحة إلى أن 60 شخصًا على الأقل قتلوا وجرح 50 آخرون. وأكد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن أن 52 معتقلاً من بين القتلى، كما لا يزال 68 محتجزًا على الأقل في عداد المفقودين، ومن المرجح أن تزداد الخسائر لأن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة.