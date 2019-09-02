"تبكي بشدة"... طفله تناشد ولي العهد السعودي للتدخل

وبحسب التفاصيل التي كشفت عليها صحيفة "الوئام"، فإن "الطفلة من إحدى القبائل النازحة وتقول تقارير أنها لم يتم قبلوها في المدرسة لأن البطاقة (قبائل نازحة) منتهية".
بكاء طفله عاااااجل— MohsenALMohsen (@MohsenalMohsen9) September 2, 2019
مناشدة إلى ولي العهد السعودي
سمو الأمير / محمد بن سلمان
حفظه الله ورعاه
الطفلة / أنوار خالد العنزي
تناشدك راجية من المولى عز وجل ثم جلالتك العودة إلى مقاعد الدراسة حيث أنها من حاملي
#منو_مشتاقله_اللحين
pic.twitter.com/AZLpREeOH2
وعلق متابعون بالقول: المشكلة ليس فقط مشكلة هذه الطفلة وحدها بل أن المشكلة مشكلة هذه الفئة من القبائل النازحة، متمنين حل مشكلة جميع الأطفال والشباب وكافة مشاكل هذه الفئة.
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