تونس... مقتل قيادي شرطي و3 مسلحين في تبادل إطلاق النار بمنطقة حدودية

قُتل رئيس مركز الحرس الوطني التونسي، و3 مسلحين، خلال تبادل لإطلاق النار، بمنطقة حيدرة بولاية القصرين التونسية الحدودية مع الجزائر.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية: "استشهد صباح اليوم الاثنين رئيس مركز الحرس الوطني بحيدرة الحدودية خلال عملية تبادل إطلاق النار التي شهدتها منطقة جبلية في المعتمدية".

وأضافت الإذاعة: "تمكنت وحدات الحرس خلال العملية من القضاء على ثلاثة إرهابيين حاولوا التسلل من جبال الكاف نحو جبال القصرين".

ولفتت الإذاعة إلى أن "وحدات الحرس نفذت كمينا لهذه العناصر الإرهابية؛ لمنعها من الوصول إلى جبال القصرين والعملية الأمنية متواصلة".

يشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع، اليوم الاثنين، بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة بمنطقة حيدرة بولاية القصرين الحدودية مع الجزائر.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت في وقت سابق، قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراءها في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، يوم الجمعة، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.

وكانت الهيئة أعلنت، في 14 أغسطس/ آب الجاري، قبول 26 مرشحا من أصل 97 بصفة أولية، لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف الشهر الجاري، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بالإضافة إلى نائب.