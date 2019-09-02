أبو الغيط يزور بغداد غدا لبحث إبعاد العراق عن التوترات الإقليمية

يجري الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد غدا الثلاثاء، للقاء القادة العراقيين، وبحث معهم إبعاد العراق عن التوترات الإقليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع جميع الدول.

وذكر بيان صادر عن جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "من المقرر أن يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، بزيارة إلى بغداد يوم غد الثلاثاء، يلتقي خلالها كلا من السادة رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي".

وأضاف البيان: "الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع العراق ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار، وتعزيز التوازن في علاقات العراق مع محيطه العربي، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت انتعاشاً واضحاً في هذه العلاقات".

كما تابع البيان أن "الأمين العام أحمد أبو الغيط سيتحدث خلال لقاءاته مع القيادات العراقية بأهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالقضاء على داعش وإعادة البناء وضمان عدم عودة هذا التهديد، وإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية وتعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع الدول العربية كافة".