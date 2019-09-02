الخارجية السورية تعلق على عملية "حزب الله"

أشادت الحكومة السورية اليوم الإثنين بالعملية التي قام بها "حزب الله" اللبناني أمس الأحد والتي استهدفت ناقلة جند إسرائيلية.

ونقلت وكالة "سانا" الحكومية الرسمية عن مصدر في الخارجية السورية قوله اليوم الإثنين إن:

الجمهورية العربية السورية تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني والتي تشكل رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية".

وأضاف المصدر إن سوريا "تجدد وقوفها الكامل مع المقاومة الوطنية اللبنانية وحقها المشروع جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان وتحرير باقي أراضيه المحتلة والتصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة والتي من شأنها تصعيد أجواء التوتر وجر المنطقة إلى الفوضى".

وكان "حزب الله" أعلن أمس الأحد في بيان له أن "مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد".

وذكر الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من" في داخل الآلية.

وقال بيان الحزب إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.