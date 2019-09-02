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    الرئيس اللبناني ميشال عون في قاعة المؤتمرات في فندق فور سيزون في موسكو، 25 مارس/ آذار 2019

    الرئيس اللبناني يدعو لإجراءات عاجلة

    © Sputnik . Alexander Andreychenko
    العالم العربي
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    دعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تمكّن البلاد من العبور إلى الاستقرار الاقتصادي ومن ثم النمو "تجنّباً للأسوأ".

    بيروت – سبوتنيك. وقال عون، في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع الاقتصادي السياسي في القصر الرئاسي، إن "شعبنا ينتظر منا، كما المجتمع الدولي، حلولاً فاعلة للظروف الاقتصادية والمالية التي نمرّ بها، تمكنّنا من العبور إلى الاستقرار ومن ثم النمو تجنباً للأسوأ"، مشيرا إلى أن "الظروف الاقتصادية والمالية تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا".

    الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في لبنان
    © AFP 2019 / STRINGER
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    وأضاف عون: "كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم، لذلك، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق أحلام شعبنا وآماله".

    وأشار إلى أن لقاء اليوم "هو للنظر معاً في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب/الماضي، وإيجاد مجموعة من الخطوات والإجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي إلى بدء مرحلة النهوض، وإبعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا".

    وتابع: "علينا اتّخاذ خطوات تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لإقرار ميزانية العام 2020 في موعدها الدستوري، آخذين بعين الاعتبار واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا"، مؤكدا ان "التضحية مطلوبة من الجميع ولكن علينا إعادة بناء ثقة الشعب بمؤسساتنا وبأدائنا وتبديل النمط السائد الذي أثبت فشله وهذه العملية تبقى الحجر الأساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا".

    وكان الرئيس اللبناني دعا إلى عقد اللقاء الاقتصادي السياسي، بمشاركة ممثلي القوى السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية في لبنان، لمناقشة الوضع الراهن، والبحث في التحديات الاقتصادية الراهنة، في ضوء تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

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    الكلمات الدلالية:
    ميشال عون, لبنان
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