الجزائر... قايد صالح يوجه دعوة بشأن الانتخابات الرئاسية

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إلى استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، وإجراء الانتخابات في الآجال القانونية المحددة.

وقال قايد صالح في تصريحات خلال زيارة للناحية العسكرية الرابعة اليوم الاثنين "من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة وتعكس مطلبا شعبيا ملحا".

وأكد قايد صالح، على ضرورة التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل قانونها من أجل التكيف مع متطلبات الوضع الراهن.

وبحسب موقع قناة "النهار" الجزائرية، فأن الهيئة الناخبة يتم استدعاؤها 3 أشهر قبل موعد إجراء الاقتراع، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات.

ونهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، جدد قايد صالح، الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتجنب الدخول بمرحلة انتقالية.

وقال إن "المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر"، مؤكدا أن "ترجيح الشرعية الدستورية يجنبنا المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب".