Widgets Magazine
تسجيل
19:10 02 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    مقعد سوريا في الجامعة العربية

    محلل: هذه الدولة تتحكم في القرارات العربية بشأن العلاقة مع سوريا

    © AFP 2019 / Raad Adayleh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    سنوات طويلة من الخصومة العربية مع الحكومة السورية، تحل ذكراها في أيامنا هذه بالتوازي مع متغيرات عديدة في المنطقة وفي مسببات الخصومة حيث كانت الرياض أول الدول العربية التي سحبت سفيرها في شهر أغسطس/ آب 2011، لكن الأمور تغيرت ونقاط الالتقاء زادت بين الرياض ودمشق في العديد من القضايا قد يكون أبرزها الخلاف مع تركيا.

    قال الدكتور جميل الحمو، الكاتب والمحلل السياسي السوري، إن عودة العلاقات العربية والدولية مع سوريا مرهون بالقرار الأمريكي، والقيادة السورية تتريث كثيرا في أية خطوة تجاه الطلبات المقدمة لإعادة العلاقات.

    اجتماع جامعة الدول العربية بشأن القدس
    © Photo / AHMED ABDELWAHAB
    8 دول عربية على الأقل تؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
    وأضاف المحلل السياسي، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن الممانعة السورية للمشاريع والخطط الإسرائيلية والأمريكية حولها إلى هدف للانتقام، لذلك تآمروا على سوريا وأرادوا لها الخراب والدمار.

    وتابع الحمو "إضعاف المقاومة السورية، هو إضعاف للمقاومة العربية بشكل عام أمام المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الجديد، وجندت أمريكا دول المنطقة لتمويل تلك المخططات بالمال، ومن لم يستطع دفع المال عليه أن يتخذ موقفا سياسيا مؤيد لتلك السياسة وهذا ما حدث".

    وأشار المحلل السياسي إلى أن الرهان الأمريكي كان على سقوط سوريا خلال ستة أشهر، إلا أن الشعب السوري التف حول جيشه وقيادته السياسية وصمد لسنوات طويلة حتى اليوم ولم يتأثر سوى في بعض المناحي الاقتصادية، ولو كانت تلك الحرب في دولة أخرى لما بقي منها شيء، ولم يكن ليجد المواطن فيها رغيف الخبز.

    ولفت الحمو إلى أن النهضة السورية التي قادها الرئيس بشار الأسد لم ترق إلى أمريكا وإسرائيل لأنها وقفت أمام مخططاتهم في المنطقة.

    وكان الملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبد العزير، قد بادر بسحب سفير بلاده لدى دمشق، تبعته كل دول الخليج في اليوم التالي، حيث كانت الخطوة السعودية فريدة من نوعها في العلاقات العربية، حيث لم يسبق لدولة عربية أن قطعت علاقاتها مع دولة أخرى بسبب شأن داخلي.

    ومن الجدير بالذكر أن دمشق في أغسطس/ آب 2011 كانت لا تزال تستقبل زيارات وزير الخارجية التركي حينها، وكان سفير الولايات المتحدة مستمرا في أعماله من قلب العاصمة السورية، في حين كانت القطيعة السعودية سبّاقة.

    من جهة أخرى قررت جامعة الدول العربية، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، تعليق عضوية سوريا في المنظمة العربية دون أن يرفض أحد باستثناء لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت.

    انظر أيضا:

    لافروف: نحو 1.5 مليون لاجئ عادوا إلى سوريا منذ بدء الصراع
    متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تم قصف تنظيم "القاعدة" في سوريا بدقة عالية
    لافروف: روسيا تبذل جهدها لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا
    رئيس حزب "مشروع تونس": سأعيد العلاقات مع سوريا وأعدل الدستور
    عبد الكريم الزبيدي: هذا أول قرار أتخذه بشأن سوريا حال وصولي للرئاسة التونسية
    الكلمات الدلالية:
    الجامعة العربية, أخبار سوريا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مسيرة للدراجات النارية الذئاب الليلية التي ينظمها نادي الدراجات النارية الذئاب الليلية (نوتشنيه فولكي) في سيفاستوبول يقود دراجة نارية من طراز أورال مع مركبة
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أغسطس 2019
    بريطانيا تدرس جديا إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج في ظل حالة التوتر مع إيران
    طائرات مسيرة بريطانية "تساعد" في مضيق هرمز
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك