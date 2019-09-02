قرار من البرهان بشأن إذاعة "بي بي سي" في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بإعادة بث خدمة إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي" في السودان.

وبحسب مصادر مطلعة، فريق "بي بي سي" سيصل إلى الخرطوم في غضون الأيام المقبلة لإكمال التباحث مع السلطات السودانية حول إعادة البث.

صحيفة "الانتباهة" أوضحت أن البداية ستكون بولاية الخرطوم ثم الانتقال لولايات أخرى كانت تغطيها خدمة "بي بي سي ".

وحجب نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، راديو "بي بي سي" عن السودانيين لمدة تسع سنوات لدواع أمنية لم يفصح عنها.

وتمتلك إذاعة "بي بي سي" قاعدة جماهيرية في السودان، حيث عمل بها عدد من الرموز السودانية أبرزهم الطيب صالح، وأيوب صديق.