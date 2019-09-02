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20:14 02 سبتمبر/ أيلول 2019
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    تأجيل جديد لإعلان الحكومة السودانية

    © REUTERS / Umit Bektas
    العالم العربي
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    نقلت بوابة "العين" الإماراتية عن قيادي في "قوى الحرية والتغيير" السودانية، نبأ تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

    المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية
    MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    سياسي سوداني يكشف سر تأخر ولادة الحكومة الجديدة
    وبحسب الصحيفة، قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" في السودان أيمن خالد، اليوم الإثنين، إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد من المحتمل أن يكون خلال أسبوع.

    وأضاف خالد في تصريحات خاصة لـ"العين"، أن هناك مشاورات تجرى منذ أكثر من أسبوع بين مكونات قوى الحرية ورئيس الوزراء والمكون العسكري بالمجلس السيادي للتوافق على التشكيل الوزاري.

    وأكد أن الاجتماع الثلاثي لمكونات قوى الحرية والتغيير سيناقش قوائم الترشيحات للحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية السودانية.

    وأضاف القيادي في قوى الحرية والتغيير "يشمل الاجتماع التنسيقية ولجنة الترشيحات للوصول للقائمة النهائية التي ستقدم لرئيس الوزراء للاختيار النهائي".

    وكان من المنتظر تشكيل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لكن التباينات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء والمكون العسكري أدت لتأخير الإعلان.

    وأشار  أيمن خالد إلى أنه يأمل حسم الترشيحات بسلاسة للوصول لقائمة حقيقة تعبر عن جماهير الشعب السوداني، ووزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة الوطنية.

    وبعد تأجيل الموعد المحدد لإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان الذي كان مقررا في 28 من أغسطس/ آب الجاري، أرجع مراقبون التأجيل إلى مخالفة "قوى الحرية والتغيير" القواعد الأساسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وهي الكفاءة والبعد عن المحاصصة القبلية والحزبية.

    وقال بكري عبد العزيز عضو تنسيقية "تيار الثورة" السودانية في اتصال مع سابق "سبوتنيك"، إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك كان قد أكد بعد حلفه اليمين، إنه لن يتنازل عن حكومة التكنوقراط، ولن يقبل بالقبلية والمحاصصة تحت أي ظرف.

    وأضاف عبد العزيز، "الكشوف التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير المرشحة لشغل المقاعد الوزارية والهيئات في الحكومة أكثر من 80 بالمئة منها تفتقد للكفاءة والمهنية ويغلب عليها الطابع الحزبي والقبلي، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إعادة الكشوف إلى قيادات الحرية والتغيير".

    وتابع عضو تيار تنسيقية الثورة، "على الحرية والتغيير أن تقوم باختيار مرشحين جدد تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها الإعلان الدستوري الذي وقعت عليه، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" من أسماء غير حزبية أو قبلية".

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    الكلمات الدلالية:
    الحكومة السودانية, قوى الحرية والتغيير, السودان
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