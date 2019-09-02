نائب وزير الخارجية اليمني: نعول على الدور الروسي لاستمرار دعم الشرعية

ثمن نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الإثنين، دعم جمهورية روسيا الاتحادية الكبير للحكومة الشرعية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن.

وأكد الحضرمي أن "اليمن يعول كثيراً على الدور الروسي لاستمرار دعم الشرعية في اليمن".

وحسب "سبأ"، ناقش نائب وزير الخارجية في اللقاء "التطورات على الساحة المحلية وجهود الحكومة لإنهاء التمرد المسلح للمجلس الانتقالي وتبعات الاستهداف الإماراتي السافر على قوات الجيش الوطني في عدن وأبين".

واستعرض "تبعات الاستهداف الإماراتي السافر على القوات المسلحة اليمنية أثناء أدائها مهامها الوطنية المتمثلة في الحفاظ على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية".

وشدد على "مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء التمرد المسلح للمجلس الانتقالي واستمرار رصد كافة الانتهاكات التي يمارسها ضد المواطنين ومنتسبي الجيش والقطاعات الحكومية".

من جانبه، أكد السفير ديدوشكين "دعم روسيا للحكومة الشرعية وأمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية"، وجدد "موقف روسيا الذي عبر عن القلق إزاء الغارات الجوية الإماراتية ضد قوات الجيش اليمني".

وفي لقاء آخر، قال نائب وزير الخارجية اليمني، خلال لقائه القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، جنيد منير، إن "الحكومة لا تزال ترحب بالحوار مع المجلس الانتقالي وفقاً لما يقتضيه بيان التحالف في 10 آب/ أغسطس 2019".

وشدد على "أن من المهم أولا الوقوف أمام دور دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تحالف دعم الشرعية ومدى مطابقته لأهدافه".