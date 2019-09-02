أدرعي يبارك لمذيعة عربية وينتقد تغطيتها للأزمة مع "حزب الله"

انتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أداء قناة "الجزيرة" القطرية في تغطية التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" مؤخرا.

وعلق أدرعي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" على الظهور الأول للإعلامية الأردنية علا الفارس على فضائية "الجزيرة"، متمنيا لها النجاح لكنه قال إنها "أخطأت في الجملة الأولى لها على القناة".

وكتب أدرعي "بالنجاح علا الفارس، لكن للأسف أخطأتِ في الجملة الأولى. أفيفيم ليست مستوطنة بل بلدة إسرائيلية مزدهرة تعرضت لاعتداء من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي انطلاقًا من جنوب لبنان".

بالنجاح #علا_الفارس لكن للأسف أخطأتِ في الجملة الأولى. أفيفيم ليست مستوطنة بل بلدة إسرائيلية مزدهرة تعرضت لاعتداء من قبل تنظيم #حزب_الله الإرهابي انطلاقًا من جنوب لبنان https://t.co/FS2oD0pWQv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 1, 2019

​وفي تعليق آخر انتقد وصف "الجزيرة" لمشاهد يجري فيها عدد من الجنود الإسرائيلين بـ"الهلع"، حيث علقت "الجزيرة" على المقطع المصور بأنه "صور تظهر حالة من الهلع والتوتر في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي بعد عملية حزب الله في أفيفيم".

وكتب أدرعي على حسابه "هلع؟! عيب عليكم. ركضوا مباشرة لحماية السكان. المشكلة هي عندما تهللون منظمات إرهابية تستخدم سكان بلدهم دروعًا بشرية فعندئذ تنقلب المصطلحات".

هلع؟! عيب عليكم. ركضوا مباشرة لحماية السكان. المشكلة هي عندما تهللون منظمات إرهابية تستخدم سكان بلدهم دروعًا بشرية فعندئذ تنقلب المصطلحات https://t.co/AIfOq7YEQT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 2, 2019

​وأثارت علا الفارس جدلا العام الماضي 2018، بسبب تغريدتها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، أثناء عملها كمذيعة في محطة "إم بي سي" السعودية، تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وغردت الفارس قائلة "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا… الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس".

وأثارت تغريدة علا الفارس وقتها، ضجة واسعة على موقع "تويتر"، إذ اتهمها مغردون بأنها "أساءت" إلى السعودية.

وكانت الفارس قد ظهرت، في أواخر شهر مارس/ آذار، عبر مقابلة مع "فرانس 24"، لتؤكد أن تغريدتها المسيئة للسعودية تم فهمها بشكل خاطئ، وإنها كانت "مزحة".

وقالت الفارس في المقابلة، إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأضافت أنها لم تتحدث عن الموضوع، لإيمانها بمقولة "أميتوا الباطل بالسكوت عنه".

وتقدم علا الفارس عبر فضائية "بي إن دراما" القطرية، برنامج يحمل اسم "مع أو ضد"، الذي عرض ابتداء مع أول أيام عيد الفطر.