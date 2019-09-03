أول تعليق من الكويت على عملية "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي

وأعرب المجلس، في بيان له عن إدانته واستنكاره الشديدين "للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخرا"، مؤكدا "وقوف الكويت إلى جانب دولة لبنان الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها"، وذلك حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل، كرد على استهداف إسرائيلي لمركز للحزب في سوريا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق نحو 100 قذيفة باتجاه مصدر النيران في جنوب لبنان ونفذ غارات مروحية على أهداف أخرى.