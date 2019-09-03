سعوديون يخشون الاختلاط... جدل واسع في المملكة

تسبب قرار وزارة التعليم السعودية بدمج الصفوف الأولية في جدل واسع بين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب السعوديون على هاشتاغ "#دمج_الصفوف_الاوليه"، مؤيدين ومعترضين على القرار، وأصبح الهاشتاغ في القائمة الأكثر تداولا في المملكة.

وبينما أيد عدد من المعلقين القرار وأكدو أنه تأخر كثيرا، عارض عدد آخر بدعوى أنه يتعارض مع القيم الدينية، ويتنافى مع عادات وتقاليد المملكة.

ولقي القرار معارضة كبيرة بين النشطاء الذين يغلب عليهم التدين وينبذون الاختلاط ويرحبون بالفصل التام بين الجنسين.

ومن المعارضين للقرار، صاحب حساب يدعى فيصل الحربي، كتب يقول إن "كل الدول الغربية تضررت من الاختلاط ودول الخليج كذلك دمج الأطفال هو تمييع لهويتنا الدينيه والفطرية".

#دمج_الصفوف_الاوليه

كل الدول الغربيه تضررت من الاختلاط

ودول الخليج كذلك



دمج الاطفال هو تمييع لهويتنا الدينيه والفطريه pic.twitter.com/fbYPwIv28M — .فيصل الحربي (@fefo646) September 2, 2019

​وكتب آخر منتقدا القرار "#اعراض_بناتنا_خط_احمر انا أبلغت زوجتي اذا فيه دخول لمنسوبين التعليم اوماشابه ذلك او اولياء أمور علمانيين او ليبراليين للمدرسة التي تعمل فيهاان تتصل علي هاتفيا وراح أكسر رجليهم كلهم دفاع عن عرضي وراح انتظر الأمن ويحولنا للقضاء ليحكم بيننا في محاكمه علنيه. #دمج_الصفوف_الأولية".

#اعراض_بناتنا_خط_احمر انا أبلغت زوجتي اذا فيه دخول لمنسوبين التعليم اوماشابه ذلك او اولياء أمور علمانيين او ليبراليين للمدرسة التي تعمل فيهاان تتصل علي هاتفيا وراح أكسر رجليهم كلهم دفاع عن عرضي وراح انتظر الأمن ويحولنا للقضاء ليحكم بيننا في محاكمه علنيه .#دمج_الصفوف_الأولية — بدر جوده المحمدي (@Badrgawdh) September 2, 2019

​واستعاد عدد من المعارضين للقرار بفتوى قديمة الشيخ عبد العزيز ابن باز، أحد أهم علماء الإسلام في تاريخ المملكة، وكتب "الشيخ ابن باز رحمه الله حرم الاختلاط في التعليم فلماذا لا يتم الالتزام بشرع الله".

#سعوديون_نرفض_دمج_المدارس

ماهو قول الإمام بن باز رحمه الله في دمج الصفوف الأولية؟ pic.twitter.com/hYN8175eOm — عقلانية مؤمنة (@ratio_muslimwom) August 30, 2019

​فيما نشر آخر صورة لأطفال في مدرسة، وكتب عليها "زمن بدون دمج ولا اختلاط وخرج لنا افضل واطهر واجمل جيل".

#سعوديون_ندعم_دمج_المدارس

زمن بدون دمج ولا اختلاط وخرج لنا افضل واطهر واجمل جيل💔 pic.twitter.com/HkblNA0DS0 — ويبقى الامل (@02iie_) August 30, 2019

​وكتب مؤيدون للقرار على هاشتاغ "#سعوديون_ندعم_دمج_المدارس"، ومنهم صاحب حساب يدعى "د.عيسى الرشيدي"، "اسمها مدارس الطفولة المبكرة، يعني أطفال الله يرضى عليكم تفكيركم المقزز وسوالف سد الذرائع ذبحتونا فيها من سبعين سنه كفاية هدم مجتمعات وكفاية تفكير غريب ومقزز".

#سعوديون_ندعم_دمج_المدارس اسمها مدارس الطفولة المبكرة ، يعني اطفال

الله يرضى عليكم تفكيركم المقزز وسوالف سد الذرائع ذبحتونا فيها من سبعين سنه كفاية هدم مجتمعات وكفاية تفكير غريب ومقزز ، نعم للدمج ... — د عيسى الرشيدي (@essa_qq) August 30, 2019

​وكتبت أخرى مؤيدة للقرار: "في البلاد العربية يوجد الاختلاط في المرحلة الإبتدائية ولم يحدث أي إشكال أي تغيير في البداية تجد له معارضين لأنه غريب عن المجتمع فيشعرون بخوف من المجهول لكن مع الوقت سيتعودون على الوضع ويصبح الأمر طبيعي كما قبلها من الأمور التي شهدتها المملكة #دمج_الصفوف_الاوليه".

في البلاد العربية يوجد الاختلاط في المرحلة الإبتدائية ولم يحدث أي إشكال أي تغيير في البداية تجد له معارضين لأنه غريب عن المجتمع فيشعرون بخوف من المجهول لكن مع الوقت سيتعودون على الوضع ويصبح الأمر طبيعي كما قبلها من الأمور التي شهدتها المملكة

#دمج_الصفوف_الاوليه — Fahima Alhassan (@fahimahassan065) September 3, 2019

​وكذلك كتاب صاحب حساب آخر: "أنا جدا سعيد بعمل وزارة التعليم بالاخص طرح المناهج لأنها راح تكون حقيقه للجيل القادم ولا ينخدع مثل الاجيال السابقه وايضا #دمج_الصفوف_الأولية ولي راح يوفر المثير من الوطائف للبنات ".

أنا جدا سعيد بعمل وزارة التعليم بالاخص طرح المناهج لأنها راح تكون حقيقه للجيل القادم ولا ينخدع مثل الاجيال السابقه وايضا #دمج_الصفوف_الأولية ولي راح يوفر المثير من الوطائف للبنات pic.twitter.com/0QUARJOTRZ — عبدالرحمن الغامدي (@xIAL_paCIon_Ix) September 3, 2019

​وكتب الكاتب السعودي إبراهيم المنيف، مؤلف كتاب "ناقصة عقل ودين": "أشرت إلى ضرورة دمج الصفوف الأولية، لكسر الحواجز بين الجنسين من سن مبكرة، كي يصبح التعامل بين الجنسين مبنياً على أساس إنساني طبيعي، وليس بهيمي شهواني، المؤسف أنه تم منع كتابي، لكن الجيّد أنه تم تفعيل قرار الدمج، وهذا الأهم".

في #كتاب_ناقصه_عقل_ودين تطرقت لمشروعية الإختلاط في مجال العلم والعمل، طالما توجد قوانين تحفظ حق الجنسين❤️

وأن العزل الكامل، تسبب بحدوث (حالات شذوذ) في المدارس والجامعات وحلقات تحفيظ القرآن!

>🚫الحل في فرض القانون والعقوبات الرادعة، لحفظ الحقوق وضبط السلوكيات🚫#دمج_الصفوف_الاوليه pic.twitter.com/WGuEfNyaW6 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) September 2, 2019

​وأضاف المنيف : "الأطفال (ذكور وإناث) يختلطون مع بعضهم في الملاهي والأسواق والمناسبات والفعاليات، ومحد ينكر عليهم! لكن دمج الصفوف الأولية بوجود رقابة، صار فساد!؟ فيديو يبعث بالطمأنينة، ومع الوقت راح يتعاملون مع بعضهم على أساس إنساني مو الولد (ذيب والا ذبابة)، والبنت (نعجة والا حلاوة مكشوفة)"

الأطفال (ذكور وإناث) يختلطون مع بعضهم في الملاهي والأسواق والمناسبات والفعاليات، (ومحد ينكر عليهم)!

لكن #دمج_الصفوف_الأولية بوجود رقابة، صار فساد!؟

>فيديو يبعث بالطمأنينة، ومع الوقت راح يتعاملون مع بعضهم على أساس انساني❤️

مو الولد (ذيب والا ذبابة)، والبنت (نعجة والا حلاوة مكشوفة) pic.twitter.com/2k1b5dLc7d — إبراهيم المنيف (@altamimi14) September 2, 2019

​وكذلك كتب صاحب حساب يدعى فيصل الصويمل: "بالنسبة لي أشوف #دمج_الصفوف_الأولية مناسب لأن الاطفال تحت عمر التسع سنوات سيكون من الأفضل تدريسهم من قبل المعلمات لأنهن أمهات وأقرب للأطفال".

بالنسبة لي أشوف #دمج_الصفوف_الأولية مناسب لأن الاطفال تحت عمر التسع سنوات سيكون من الأفضل تدريسهم من قبل المعلمات لأنهن أمهات وأقرب للأطفال. pic.twitter.com/QRYFZX5MhQ — فيصل الصويمل (@alswaimel) September 2, 2019

​ومن جانبها حذرت النيابة العامة في السعودية من انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات والمعلمات في المدارس وتداول هذه المواد عبر وسائل التواصل.

وقالت النيابة في تغريدة لها: "إن إنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة".

إنتاج مامن شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة#النيابة_العامة pic.twitter.com/QFituMn8QX — النيابة العامة (@bip_ksa) September 2, 2019

​وأفادت النيابة أن العقوبة المقررة في هذا النظام تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشرحت السيدة ندى إسماعيل مدير عام برنامج الطفولة في وزارة التعليم حيثيات القرار الذي طبق لأول مرة العام الدراسي الجاري، وقالت إن "مدارس الطفولة المبكرة التي يشملها هذا القرار تنقسم إلى مدارس رياض أطفال ومدارس تعليم الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية (أول، ثاني، ثالث) بنين وبنات، وهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6- 8 أعوام".

وأضافت بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية: "سيكون دمج تعليم الطلاب والطالبات في صف واحد فقط في مدارس رياض الأطفال، وهم ما دون سن السادسة؛ في حين سيكون التعليم في القسم الثاني من مدارس الطفولة المبكرة، وهي مدارس الصفوف الأولية في فصول منفصلة بين الجنسين؛ حيث ستكون هناك فصول خاصة فقط للبنين وأخرى مستقلة عنها للبنات".