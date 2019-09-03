بطاقة 175 ألف متر... سوريا تعيد تشغيل بئر غاز متوقف منذ 2011

أعادت الحكومة السورية عمليات الإنتاج والتشغيل في بئر "شرق الأرك 2" المتوقف عن الإنتاج منذ عام 2011، بخطوة ستزيد الإنتاج السوري من الغاز بقيمة 175 ألف متر مكعب يوميا.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عبر صفحتها على فيسبوك أن ورشها أعادت تشغيل بئر "شرق الأرك 2" إلى الخدمة مجدداً بعد أن كان توقف عن الإنتاج منذ عام 2011.

وتمكنت ورش الوزارة من إعادة تشغيل البئر بعد الانتقال إلى طبقة جديدة منتجة وبطاقة إنتاجية 175 ألف متر مكعب من الغاز يومياً .

وبحسب "الوطن أون أون لاين"، كان وزير النفط علي غانم أعلن في تموز 2017، إعادة وضع محطة أرك ‏الغازية بريف تدمر الشمالي الشرقي في الاستثمار، باستطاعة 300 ألف متر ‏مكعب يومياً، وأوضح الوزير حينها أن العمل لإعادة تأهيل المحطة ينقسم إلى 3 ‏مراحل هي إسعافية ومتوسطة ونهائية.‏

وتقع أراك في الصحراء السورية بين مدينتي تدمر والسخنة. وتم تحرير الحقل من المسلحين في صيف عام 2017 خلال عملية قام بها الجيش السوري بدعم من قوات الفضاء الروسية.