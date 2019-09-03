وفد "الانتقالي الجنوبي" اليمني يصل جدة للحوار مع الحكومة

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء، وصول وفد من المجلس برئاسة رئيسه عيدروس الزُبيدي إلى مدينة جدة تلبية لدعوة سعودية، للمشاركة في حوار مع الحكومة اليمنية.

القاهرة – سبوتنيك . وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي، نزار هيثم في تغريدة على "تويتر"، إن "الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي والوفد المرافق له من أعضاء هيئة الرئاسة يصلون إلى مدينة جدة استجابة لدعوة وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية".

وكانت الخارجية السعودية وجهت في 11 آب/أغسطس الماضي، دعوة للحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لعقد اجتماع عقب سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن بما فيها مقر الحكومة ومعسكرات الجيش والقصر الرئاسي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه السعودية مزيدا من القوات في جنوب اليمن في محاولة لاحتواء اشتباكات بين طرفين يفترض أنها حليفان في التحالف العسكري الذي تقوده لقتال الحوثيين مما يهدد البلاد بمزيد من التمزق.

وفتح القتال للسيطرة على الجنوب جبهة جديدة، تتركز حول مدينة عدن الساحلية، في الحرب متعددة الأطراف التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت اليمن إلى شفا مجاعة.

وقال مسؤولان محليان إن قوات سعودية ومركبات عسكرية وصلت في مطلع الأسبوع إلى عاصمة محافظة شبوة المنتجة للنفط حيث يقاتل انفصاليون مدعومون من الإمارات قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، حسب "رويترز".

وعززت القوات السعودية مواقعها في شبوة وعدن فيما دعت الرياض لمحادثات لحل الأزمة وتحاول أن تعيد تركيز التحالف المدعوم من الغرب على قتال الحوثيين الذين كثفوا الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن السعودية.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف أمس الاثنين إن القوات السعودية وصلت إلى شبوة "للعمل على خفض التصعيد ووقف النار".

وأضاف أن "كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة".