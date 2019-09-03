الجيش الإسرائيلي يكشف عن موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان

كشف الجيش الإسرائيلي عن موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة تابع لحزب الله في البقاع اللبناني، حيث توجد في هذا الموقع عدة مجمعات معدّة لإنتاج المحركات والرؤوس الحربية للصواريخ ذات القدرة على الاستهداف الدقيق.

رام الله - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "أقيمت المنشأة في السنوات الأخيرة كموقع لإنتاج الوسائل القتالية بقيادة إيران وحزب الله، حيث تمّ مؤخّرًا رصد عمليات إضافية تهدف لاستخدامها كموقع لإنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة".

وأوضح البيان، أنه "في إطار هذه الأعمال يتم إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة، ويتم نقل المعدّات الخاصة والحساسة إلى الموقع".

وأضاف، "توجد في هذا الموقع عدة مجمعات معدّة لإنتاج المحركات والرؤوس الحربية للصواريخ ذات القدرة على الاستهداف الدقيق لنحو عشرة أمتار".

الكشف عن إقامة منشأة صواريخ دقيقة لحزب الله في لبنان pic.twitter.com/V5llEnbNba — مكان الأخبار (@News_Makan) September 3, 2019

وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله نفى وجود مثل هذه المصانع، وتوجه إليه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي، داعيا إياه إلى متابعة حسابه على موقع "تويتر".

كما توجه أدرعي إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قائلا: "آن الاوان لكشف الحقيقة. فهل انت جاهز لتنظيم جولة جديدة للإعلاميين؟".

يذكر أن أدرعي ينشر مجموعة من التغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، تحت عنوان " #فضح_المستور ...#إيران_تورط_لبنان"، التي بدأها الأسبوع الماضي، حينما نشر معلومات تفصيلية عن مشروع "الصواريخ الدقيقة" في لبنان.