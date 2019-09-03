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18:09 03 سبتمبر/ أيلول 2019
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    جنود الجيش المصري عند مدخل ميدان التحرير أثناء الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر (2013)

    بالفيديو... الجيش المصري: نعمل في 2300 مشروع ولن نرد على كل شائعة

    © AP Photo / Khalil Hamra
    العالم العربي
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    قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن هناك شائعات كثيرة يتم فيها ذكر اسم القوات المسلحة للبحث عن مشاهدات.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "ON E": "أي حاجة بتعملها القوات المسلحة أو بتشارك فيها أو تضع يدها فيها يم إعلانها للرأي العام... ولا نجد أية مشكلة في إعلان ذلك".

    وقال الرفاعي، "مش هنطلع نرد على كل حاجة وخاصة الموضوعات اللي زي دي، بس لما نلاقي الموضوع بيزيد عن حده فيبقى واجب علينا إننا نوضح للرأي العام الكلام ده مضبوط أو لا، لأن فيه وسائل إعلام بتجيب سيرة القوات المسلحة عشان خاطر تاخد مشاهدات أعلى".

    وتابع "القوات المسلحة تعمل في 2300 مشروع فيها موظفون وعمال... خمسة ملايين مهندس وعامل وشركات مدنية وشركات استشارية بالكامل مدنية".

    وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة على أن هذه المشروعات تشرف عليها القوات المسلحة ولا تديرها، وأن من يعمل بها هم عمال مدنيين وشركات مدنية ومكاتب استشارية مدنية.

    وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار وزارة الصحة المصرية، الاثنين الماضي والخاص بشطب اثنين من كبار ملاك سلاسل الصيدليات في البلاد، وزعم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار صدر لمصلحة جهات معينة في الدولة، وهو ما دفع القوات المسلحة المصرية للرد على تلك الشائعات.

    وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تنفى القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى "الممنهجة" من شائعات تتعلق بإمتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية".

    مضيفاً: "تهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة".

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