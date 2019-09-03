Widgets Magazine
تسجيل
21:11 03 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    مصنع SIAMCO السوري-الإيراني لانتاج السيارات في ريف دمشق، سوريا

    لتفادي خطر تقلبات الليرة... خبراء سوريون يقترحون "أسلحة اقتصادية" متطورة

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السورية في الأيام الماضية حتى وصل إلى عتبة 650 ليرة للدولار الواحد، بالرغم من زيادة الإنتاج السوري الصناعي والزراعي في الفترة الماضية، وهذا ما يخلق تحديات جديدة أمام الاقتصاد السوري.

    تتمثل هذه التحديات بأن تقلب أسعار الصرف يخلق صعوبات جديدة تضاف إلى الصعوبات التي يسببها الحصار الاقتصادي الأمريكي الغربي على سوريا.

    مصنع المحولات الكهربائية Union Transformers، في ضواحي دمشق
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    من دون استخدام احتياطي الدولار... كيف مولت سوريا احتياجاتها الضخمة في السنوات الأخيرة
    التحديات التي يخلقها هبوط سعر صرف الليرة السورية تتطلب إجراءات مرنة تواجه هذه الموجة، منها ما يتعلق بسوق الصرف نفسه، ومنها ما يتعلق بالأداء الاقتصادي العام، حيث أن سوق الصرف له إجراءاته النقدية والمالية المؤثرة، والأداء الاقتصادي يتطلب مواكبة عصرية للسوق بعيدا عن الروتين والقوانين القديمة التي تعيق الأداء وتمنع السرعة والإنجاز، بحيث تصبح المؤسسات كخلايا نحل نشيطة.

    فيما يتعلق بمقترحات تعزيز سوق الصرف، قدم الدكتور والخبير الاقتصادي شادي أحمد لوكالة "سبوتنيك" مجموعة من المقترحات التي اعتبر أنها ستؤدي إلى تلافي تقلبات سعر الصرف ومنها تعديل رواتب الموظفين وفقا لمتوسط تقلبات أسعار صرف الدولار، وإقراض المؤسسات التصديرية مع تعهدها ببيع جزء كبير من إيرادات التصدير بالدولار إلى البنك التجاري السوري، توسيع السلع المشمولة بالبطاقة التموينية لتشمل 19 مادة أساسية:

    1 - تنظيم عمل شركات الصرافة واسترجاع الدولارات التي أخذوها سابقا بسعر صرف وسطي.

    2 -  وقف بيع الدولار للجمهور باستثناء احتياجات الدراسة والطبابة.

     3 - تأمين قطع أجنبي لاستيراد حاجيات ضرورية فقط عن طريق المصارف وفق قائمة تحضر لأهم احتياجات الشعب السوري.

    4 - إصدار بطاقة اعتماد سورية يمكننا الشراء بها من السوق الداخلية بالليرة السورية.

    5 -  جعل سوق الصرف يعمل بموجب العرض والطلب والسماح بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر أو سنة بالتعامل المزدوج للعملة دولار وليرة.

    6 -  إصدار سندات خزينة سورية بالدولار بفائدة مشجعة تطرح في أسواق الدول الصديقة.

    7  -إعادة الاقتراض البنكي للمنشآت السورية القادرة على التصدير مع تعهد ببيع جزء كبير من الإيرادات التصديرية إلى البنك التجاري السوري.

    8 -  تعديل كل ثلاث أشهر لرواتب الموظفين السوريين بموجب متوسط ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار خلال الأشهر الثلاثة.

    9 -  تفعيل مؤسسات التدخل بشكل حقيقي وليس ريعي لتأمين حاجيات الأسرة السورية.

    10 - توسيع السلع المشمولة بالبطاقة التموينية لتشمل 19 مادة أساسية للمواطن السوري وبسعر مدعوم لأناس غير مدعومين...  وأخيرا .... محاربة الفاسدين والمقصرين.

    من ناحيته كان للدكتور سنان ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية رأيا مغايرا حول نقطة التعامل بالدولار واعتبر أنه يجب منع التداول بغير الليرة السورية وتجفيف السوق السوداء وقال لوكالة "سبوتنيك":

    "موضوع الدولار ليس مسألة اقتصاد وإمكانيات وعرض وطلب و تحرير المناطق من الإرهاب لأن لو الأمر كذلك لهبط لأدنى درجة ولكن العكس الذي يحصل مع كل انتصار للمؤسسة العسكرية هناك من يحاول اللعب بسعر الصرف ورفعه مع دون وجود أي تغير بالعرض والطلب".

    وأشار إلى أن هناك: "محاولة لتحويل سوريا إلى دولة فاشلة عبر رفع سعر الصرف المترافق برفع أسعار البضائع وارتفاع تكاليف المعيشة وفق قدرة شرائية ضعيفة وبالتالي زيادة المعاناة و الامتعاض الشعبي، ووالحل يأتي بتجفيف السوق السوداء العلنية والصغيرة، وكذلك التوعية الإعلامية لما يراد من رفع السعر غير الحقيقي علما أن المصرف المركزي ما زال ثابت على سعر صرف قبل المضاربات".

    وأضاف ديب: "موضوع سعر الصرف أمن وطني بامتياز ويجب تحويله للأمن الاقتصادي والضرب بيد من حديد، وعدم مسامحة أي شخص يلعب بالليرة والضغط على دول مجاورة تفتح دكاكين معدودة لتسويق السعر المضارب، إضافة إلى العمل على مراقبة التحويلات غير الرسمية عبر مراكز رديفة لمراكز الصيرفة وعبر أشخاص مرتبطين مع تسليط الضوء الإعلامي على انعكاسات العمل بالسوق المضاربة والعقوبات الرادعة".

    مصنع أدوية في دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    يرفع دخل الفرد السوري... الأهمية الاستراتيجية لإطلاق معمل عصائر الحمضيات
    وحول نفس الموضوع، اعتبر الأستاذ الدكتور باسم غدير من كلية الاقتصاد في جامعة تشرين في تلعيقه لوكالة "سبوتنيك" أن الخيار الثاني الذي يتحدث عن تقييد التداول بالدولار هو الأنسب على أن يكون هناك مرونة أكبر في عملية تمويل المستوردات مع وجود رقابة صارمة على المتاجرة بالدولار هذا يجب أن يترافق مع إعادة عجلة الإنتاج بأسرع مايمكن لأنه يضمن استقرار أسعار الصرف أكثر من كل العوامل الأخرى.

    وكانت الحكومة السورية قامت بعدد من الخطواط شملت مجالات كثيرة تتعلق بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي العام والخاص، ومكافحة التهريب من أجل دعم المنتج المحلي، وكذلك بدأت بإعادة إعمار البنية التحتية في المناطق المتضررة من الحرب، ومحاولة كسر الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موارد الطاقة والمحروقات من خلال الاعتماد قدر الإمكان على الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتشغيل الكهرباء بالغاز السوري، واستيراد ما ينقص للطاقة بشكل مواد خام وتكريرها في سوريا.

    إلا أن الوضع الاقتصادي للمواطن السوري مازال يحتاج إلى جهود حكومية تؤدي إلى نقلة نوعية في الاقتصاد ويحتاج إلى دعم كبير بسبب الفرق الواضح بين مستوى الدخل المنخفض مقارنة بتكاليف المعيشة المرتفعة، بالإضافة إلى ضياع مصدر رئيسي للدخل بسبب الحصار الذي يعيق الصادرات السورية من النفاذ للأسواق الخارجية، وأيضا بسبب تراجع مستوى بعض الخدمات في بعض الدوائر بسبب الروتين والورقيات الكثيرة والاعتماد على القوانين القديمة في تسيير بعض المعاملات وصعوبة الحصول على تراخيص.

    ويرى خبراء أن النهوض الاقتصادي في سوريا يحتاج إلى دعم تصدير الإنتاج المحلي بالدرجة الأولى، وعدم التباطؤ في موضوع دعم الصادرات بالسرعة القصوى، مضافا إلى ذلك تطوير القطاع العام الصناعي وتحويل شركاته إلى رابحة ومنافسة وتصديرية (ولا بأس من مشاركة القطاع الخاص أو إعطاء الإدارة والعمال نسبة صغيرة من الأرباح)، والأهم من ذلك تطبيق الحكومة الإلكترونية وتحويل تقديم الخدمات إلى الشكل الإلكتروني عن طريق الإنترنت من أجل تسهيلها وتسريعها وتخفيف التكاليف على المواطن، وهذا كله يصب في تحسين الوضع المعيشي للأسرة السورية.

    انظر أيضا:

    الغاز السوري الاستراتيجي وقدرته على دعم الاقتصاد في مقاومة الحصار
    اقتصادي: المشاريع الروسية تنشط الاقتصاد السياحي السوري
    خبراء سوريون يكشفون عن مقترحات تنقل دخل الفرد والاقتصاد السوري لمراتب عالمية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طالبة معهد كراسنودار للدراسات العليا للطيران العسكري (باسم بطل الاتحاد السوفياتي أ.ك. سيروف) خلال مراسم أداء القسم
    بمناسبة العام الدراسي الجديد... أداء القسم لطالبات معهد كراسنودار للطيران العسكري
    فيسبوك تفكر في إلغاء زر أدمن عليه الملايين
    هل تلغي فيسبوك "زر الإعجاب"؟
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك