وزير دفاع "أنصار الله" يتوعد السعودية والإمارات بـ"ثمن باهظ" في عمق أراضيهم

توعد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي بدفع ثمن باهظ رداً على ما وصفها بالجرائم، وآخرها استهدافه الأسرى في مدينة ذمار وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قال العاطفي: "يجب على المعتدين ومن يقف خلفهم أن يفهموا بأننا اليوم نمتلك زمام المبادرة في مقارعة العدوان".

وأضاف "لدينا القدرة أكثر من أي وقت مضى على تلقين العدو السعودي والإماراتي دروساً قاسية ستكون وبالاً عليهم ونتائجها وخيمة وفي عمق أراضيهم ومنشآتهم الحيوية وأكثر دماراً وتنكيلاً بقواتهم إذا لم يوقفوا عدوانهم الوحشي ويرفعوا حصارهم الجائر".

وأشار إلى "أن العدوان السعودي الإماراتي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار والتقهقر والانكسار".

وأشاد العاطفي بـ"الإنجازات النوعية للصناعات العسكرية في الطيران المسير والقوة الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي التي حققت الأهداف العسكرية الهجومية والدفاعية التي رسمتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان".

وأكد أن "هناك الكثير من القدرات التصنيعية التي يجهلها العدو".

وجدد وزير الدفاع في صنعاء، الحرص على السلام في اليمن، بالقول:" ما زلنا وسنظل في يمن الصمود والمواجهة التاريخية نمد أيدينا إلى السلام والمصالحة لأننا ننشد السلام من موقع القوة والثبات على صدق الموقف".

#وزير_الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي في تصريح لـ #وكالة_سبأ: مسارات الأحداث تؤكد انتصار خيارات شعبنا الاستراتيجية في الحرية والعزة والكرامة والسيادة والوحدة والاستقلال pic.twitter.com/nHtkC24JoR — 21أيلول (@21september_ye) September 3, 2019

وذكر أن "المرحلة القادمة ستكون حاسمة بكل ما تعنيه الكلمة وستصب نتائجها لصالح الشعب اليمني ودولته اليمنية الموحدة المستقلة القوية المنشودة التي لا رجعة عنها مهما كانت التضحيات".

وأضاف بأن "مسارات الأحداث بمستجداتها ومتغيراتها الوطنية والإقليمية والدولية تؤكد في مجمل توجهاتها العسكرية والسياسية انتصار خيارات الشعب اليمني الاستراتيجية في الحرية والكرامة والسيادة والوحدة والاستقلال".

وحذر من "المآلات الكارثية للصراعات الدموية الجارية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة والتي يديرها ويشرف على تنفيذها الغازي الأجنبي بما يخدم أجندته ومصالحه".

ودعا اللواء العاطفي "المغرر بهم العودة إلى صف الوطن الذي يتسع لكل اليمنيين من المهرة إلى صعدة واغتنام فرصة قرار العفو العام".