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    جنود حوثيون فوق إحدى المركبات في اليمن، 24 يوليو/تموز 2019

    وزير دفاع "أنصار الله" يتوعد السعودية والإمارات بـ"ثمن باهظ" في عمق أراضيهم

    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    العالم العربي
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    توعد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي بدفع ثمن باهظ رداً على ما وصفها بالجرائم، وآخرها استهدافه الأسرى في مدينة ذمار وسط اليمن.

    اشتباكات في عدن في جنوب اليمن
    © REUTERS / Fawaz Salman
    وكالة: قوات سعودية وصلت إلى موقع المقاتلين المدعومين من الإمارات... والتوتر يتصاعد
    القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قال العاطفي: "يجب على المعتدين ومن يقف خلفهم أن يفهموا بأننا اليوم نمتلك زمام المبادرة في مقارعة العدوان".

    وأضاف "لدينا القدرة أكثر من أي وقت مضى على تلقين العدو السعودي والإماراتي دروساً قاسية ستكون وبالاً عليهم ونتائجها وخيمة وفي عمق أراضيهم ومنشآتهم الحيوية وأكثر دماراً وتنكيلاً بقواتهم إذا لم يوقفوا عدوانهم الوحشي ويرفعوا حصارهم الجائر".

    وأشار إلى "أن العدوان السعودي الإماراتي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار والتقهقر والانكسار".

    وأشاد العاطفي بـ"الإنجازات النوعية للصناعات العسكرية في الطيران المسير والقوة الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي التي حققت الأهداف العسكرية الهجومية والدفاعية التي رسمتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان".

    وأكد أن "هناك الكثير من القدرات التصنيعية التي يجهلها العدو".

    وجدد وزير الدفاع في صنعاء، الحرص على السلام في اليمن، بالقول:" ما زلنا وسنظل في يمن الصمود والمواجهة التاريخية نمد أيدينا إلى السلام والمصالحة لأننا ننشد السلام من موقع القوة والثبات على صدق الموقف".

    وذكر أن "المرحلة القادمة ستكون حاسمة بكل ما تعنيه الكلمة وستصب نتائجها لصالح الشعب اليمني ودولته اليمنية الموحدة المستقلة القوية المنشودة التي لا رجعة عنها مهما كانت التضحيات".

    وأضاف بأن "مسارات الأحداث بمستجداتها ومتغيراتها الوطنية والإقليمية والدولية تؤكد في مجمل توجهاتها العسكرية والسياسية انتصار خيارات الشعب اليمني الاستراتيجية في الحرية والكرامة والسيادة والوحدة والاستقلال".

    وحذر من "المآلات الكارثية للصراعات الدموية الجارية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة والتي يديرها ويشرف على تنفيذها الغازي الأجنبي بما يخدم أجندته ومصالحه".

    ودعا اللواء العاطفي "المغرر بهم العودة إلى صف الوطن الذي يتسع لكل اليمنيين من المهرة إلى صعدة واغتنام فرصة قرار العفو العام".

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, السعودية, اليمن, أنصار الله
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