الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء اللاذقية

وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية إن الدفاعات الجوية بريف المدينة تصدت قبل قليل لأهداف معادية أثناء محاولتها الاقتراب من محيط قاعدة حميميم الجوية.

وأشار المراسل إلى أن: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرتين مسيرتين على الأقل".