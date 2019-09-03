لحماية الجنود... شابان سوريان يصممان سترة ذكية تستخدم الأقمار الصناعية ونبضات القلب

تمكن الطالبان في جامعة "تشرين" عيسى معلا وغدير محمد إسماعيل، من طلاب هندسة الحاسبات والتحكم الآلي، من تصميم سترة عسكرية ذكية قادرة على تحديد موقع العسكري عن طريق الأقمار الصناعية بالإضافة إلى نبضات القلب.
وأشار طالب الهندسة المشارك بتصميم السترة عيسى معلا بحديثه لوكالة "سبوتنيك" إلى أهمية المشروع لحماية الجنود، ولفت إلى أن المشروع ناجح ولكن يحتاج إلى التسويق والدعم.
وقال الطالب المتفوق "المشروع يحتاج دعم ليصبح قابل للتطبيق العملي، دعم مادي".
وأضاف "9 سنين حرب انخطف كتير من العساكر ويوجد شهداء ما رجعت جثامينهم وما انحلت المشكلة، ومشروعنا يحل هذه المشكلة"، موضحا أن "المشروع أكيد بيحتاج براءة اختراع... لكن ينقصنا تأمين التسويق، وحماية الملكية الفكرية ضروري لأن هذه أول مرة تطلق هذه الفكرة في سوريا".
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