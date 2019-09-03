"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين يمنيين في جيزان

قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، إن قتلى وجرحى سقطوا ممن تسميهم "مرتزقة الجيش السعودي"، في إشارة إلى القوات اليمنية المشاركة في حماية الحدود السعودية، بقصف في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة استهدفوا بـ 3 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" وعدد من قذائف المدفعية، تجمعات لقوات يمنية قبالة جبل قيس في جيزان.

وأكدت أن القصف الصاروخي والمدفعي أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين.

وأشارت إلى قصف "أنصار الله" تجمعا عسكريا يمنيا آخر قبالة الدائر في جيزان بصاروخ محلي مماثل.

إلى ذلك، أعطبت "أنصار الله" آلية للجيش السعودي تحمل مدفعا رشاش عيار 23 ملم بصاروخ موجه شمال الخوبة، وجرافة عسكرية قبالة قطاع الدائر، حسب "المسيرة".