توقيف مواطن سعودي في مطار القاهرة

منعت سلطات مطار القاهرة سفر مواطن سعودي الجنسية، وألقت القبض عليه بعد توجيه تهم التهريب له.

وأوقفت السلطات الأمنية بالمطار المسافر الذي يحمل الجنسية السعودية، بعدما حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية داخل عبوات "مياه زمزم".

وبحسب موقع صحيفة "الوطن" المصري، فإنه "أثناء تفتيش إحدى الرحلات القادمة إلى مطار القاهرة، اشتبه موظفو الجمارك في راكب سعودي الجنسية نظرا لكثرة تردده وارتباكه وحمله عددا من عبوات مياه زمزم".

وأضافت: "بسؤاله عما إذا كان بحوزته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفي".

وأشارت المصادر إلى أنه "وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص، تبيّن وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوة من عبوات المياه".

وأوقف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتوجيه تهم له بالتهريب.