بسبب فيديو مثير... الكويت توقف مسؤولا استخباراتيا

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح قرارا بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل، دون أن يكشف أسباب القرار.
وزير الداخلية الكويتي يقيل رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي بسبب تصرفاته في #لندن pic.twitter.com/HbS7jKNSIn— مذكراتي اللندنية (@nadeemo9999) September 2, 2019
وربط عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بين قرار وزير الداخلية الكويتي، ومقطع مصور ظهر فيه العلي قبل أيام في أحد شوارع لندن.
ونشر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على "تويتر" مقطع فيديو للعلي بصحبة رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية، أثناء قيادتهما سيارة فارهة في شارع سلون، بينما يتسابق المارة على التقاط صور لهم وللسيارة.
متداول : وكيل امن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي الصباح الذي تم ايقافه عن العمل بقرار من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اليوم مع رجل الاعمال فهد غشام البصمان في #لندن pic.twitter.com/O3i6686Nog— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 2, 2019
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن سبب التوقيف هو التصرفات "الاستعراضية" التي قام العلي وغشام في لندن.
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