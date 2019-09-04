بسبب فيديو مثير... الكويت توقف مسؤولا استخباراتيا

أعلنت الكويت توقيف مسؤول أمني كبير بعد ظهور في مقطع مصور، أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح قرارا بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل، دون أن يكشف أسباب القرار.

وزير الداخلية الكويتي يقيل رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي بسبب تصرفاته في #لندن pic.twitter.com/HbS7jKNSIn — مذكراتي اللندنية (@nadeemo9999) September 2, 2019

​وربط عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بين قرار وزير الداخلية الكويتي، ومقطع مصور ظهر فيه العلي قبل أيام في أحد شوارع لندن.

ونشر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على "تويتر" مقطع فيديو للعلي بصحبة رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية، أثناء قيادتهما سيارة فارهة في شارع سلون، بينما يتسابق المارة على التقاط صور لهم وللسيارة.

متداول : وكيل امن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي الصباح الذي تم ايقافه عن العمل بقرار من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اليوم مع رجل الاعمال فهد غشام البصمان في #لندن pic.twitter.com/O3i6686Nog — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 2, 2019

​وذكرت وسائل إعلام كويتية أن سبب التوقيف هو التصرفات "الاستعراضية" التي قام العلي وغشام في لندن.