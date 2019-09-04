"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا من صعدة يسقط داخلها

أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخا باليستيا، اليوم الأربعاء، من محافظة صعدة، إلا أنه سقط بعد إطلاقه في المدينة ذاتها.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي قوله بأن أنصار الله أطلقت صاروخا بالستيا من محافظة صعدة - مديرية سحار، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة - مديرية الصفراء.

وتابع المالكي أن "الحوثيين مستمرون في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

وكان رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، قد أكد أن إيران تقدم مبادئ الثورة الإسلامية والدعم المعنوي للشعب اليمني.

وقال باقري، خلال كلمة له في أحد المراكز التعليمية التابعة لقوات الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، إن "جبهة المقاومة الإقليمية تضعف الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يوما بعد يوم، إذ وصل الشعب اليمني اليوم إلى حد الاكتفاء الذاتي في الدفاع عن نفسه"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "اليمنيين اليوم تمكنوا من إسقاط العديد من الطائرات الحديثة، وهذا بالطبع لأن علوم الثورة الإسلامية ودعمنا المعنوي كان وراءهم".