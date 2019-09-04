Widgets Magazine
تسجيل
19:58 04 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    السعودية تستعين بـ"الصخرة السوداء"... وأسرار جديدة عن لجنة ترفع تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد

    © REUTERS / Jorge Silva
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكدت تقارير صحفية أن المملكة العربية السعودية، بدأت في الاستعانة بخدمات من وصفت بـ"الصخرة السوداء"، وكشفت أسرار جديدة عن لجنة ترفع تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    وأفادت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم شركة "بلاك روك" (الصخرة السوداء)، تأكيدها أنها فتحت لأول مرة مكتبا لها في السعودية.

    وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد الاجتماع الرابع عشر لأوبك للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في جدة
    © REUTERS / Waleed Ali
    أول تعليق من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد ترك رئاسة عملاق النفط "أرامكو"
    وأوضحت المتحدثة باسم "بلاك روك" أن مكتب الرياض سيساعد الحكومة السعودية في برامج الإصلاح الحكومية.

    وتعد شركة "بلاك روك"، أكبر مدير لصناديق الاستثمار في العالم.

    كما يتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع "بلاك روك"، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار، نظرا لتأثيرها على العديد من الشركات المدرجة في أنحاء العالم.

    وأشارت المتحدثة باسم الشركة أن مكتب الرياض، افتتح حديثا، ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقا لدى مورجان ستانلي وجدوى الاستثمار.

    وكانت خطط فتح مكتب في السعودية قد أُعلنت في 2017 مع بدء الرياض في التودد إلى المستثمرين، لدعم مساعيها لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

    أسرار اللجنة

    كما نشرت وكالة "رويترز" تقريرا منفصلا، تحدثت فيه تغييرات كبرى، شهدتها اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم "أرامكو" السعودية للاكتتاب العام.

    ونقلت "رويترز" عن 5 مصادر مطلعة قولهم إن رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي ياسر الرميان، تولى رئاسة اللجنة المشرفة على خطط طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، قبل تعيينه رئيسا جديدا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة.

    وأبلغت المصادر "رويترز" أن ياسر الرميان، تسلم مسؤولية اللجنة من وزير المالية محمد الجدعان في يوليو/ تموز، مع تسارع الاستعدادات لعملية الإدراج.

    وأحال المتحدث باسم صندوق الثروة، صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الاستفسارات التي طرحتها "رويترز" إلى أرامكو، التي أحجمت بدورها عن التعليق، ولم ترد كذلك وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعليق، من رويترز.

    وأشارت "رويترز" إلى أن اللجنة التي تولى الرميان رئاستها ترفع تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    ويرغب ولي العهد السعودي في بيع 5% في أرامكو، في إطار خطة طموح لتحويل اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والحد من اعتماده على إيرادات الخام.

    وزير النفط السعودي خالد الفالح يصل إلى مقر أوبك في فيينا
    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    بلومبرغ: السعودية تعين رئيس الصندوق السيادي رئيسا لأرامكو خلفا للفالح
    وقالت "رويترز" إن تلك الخطوة تعطي مؤشرا مهما على أن المملكة تتأهب لتسريع إدراج محلي لأرامكو، خاصة عقب الاستعانة بالرميان، الذي يمتلك خبرة عريضة في عمليات الطرح الأولي المحلية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.

    والرميان هو محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ويقود عملية تحويل الصندوق من شركة قابضة محلية "نعسان" إلى واحد من أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة. وحصل الصندوق على حصص في شركة Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية، وشركة Uber Technologies Inc للنقل التشاركي، والتزم بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق التكنولوجيا SoftBank Group Corp.

    وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قد أكد تعيين ياسر الرميان، رئيساً لمجلس إدارة عملاق النفط السعودي "أرامكو".

    وعلق الفالح على تعيين الرميان مغرداً على "تويتر"، وقال "أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح".

    وحسب "بلومبرغ" فإن تعيين الرميان يأتي كجزء من استعدادات السلطات السعودية لبيع الأسهم في أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وفقاً للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

    وقال المسؤول إن التعيين يهدف أيضًا إلى فصل وزارة الطاقة عن أرامكو وتجنب أي تضارب في المصالح حيث تستعد الشركة للاكتتاب العام المقبل.

    انظر أيضا:

    مسؤول: "أرامكو" مستعدة للطرح العام لكن القرار يعود للحكومة السعودية
    بيان من أرامكو عقب إعلان "أنصار الله" استهدافها بالطائرات
    تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك
    أول تعليق من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد ترك رئاسة عملاق النفط "أرامكو"
    الكلمات الدلالية:
    صندوق الثروة السيادي بالمملكة, ياسر الرميان, خالد الفالح, قيمة أرامكو السوقية, عقود شركة أرامكو, اكتتاب أرامكو, بيع أرامكو, أرامكو, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تلاميذ معهد البحرية باسم ناخيموف في مدينة سان بطرسبورغ خلال يوم المعرفة في 1 سبتمبر/ أيلول 2019
    أصغر تلاميذ البحرية الروسية لهذا العام
    إيران تنصح ترامب التوقف عن تقليد هذه شخصية ثانوس
    إيران تنصح ترامب التوقف عن تقليد شخصية "ثانوس"
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك