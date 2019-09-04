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19:58 04 سبتمبر/ أيلول 2019
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    سعد الحريري

    الحريري موجها هجوما شرسا إلى "حزب الله": الحرب قادمة

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
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    حذر سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، من أن "الحرب قادمة"، موجها هجوما شرسا على "حزب الله" اللبناني.

    وقال الحريري في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن "حزب الله ليس مشكلة لبنانية فقط، بل هو مشكلة إقليمية بحاجة إلى العلاج".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    © Sputnik . Alexei Philipov
    نتنياهو يوجه رسالة إلى "حزب الله" ولبنان وقاسم سليماني
    وتابع "أعلن من الآن أن لبنان وحكومتها لن يتحملوا مسؤولية أو تبعات هجمات حزب الله الأخيرة على الأراضي الإسرائيلية".

    ومضى بقوله "إسرائيل تحاول أن تروج لهذا السيناريو، وأن تحمل لبنان كلها ما يجري، وهذا ظاهر بقوة في تصريحات نتنياهو".

    واستطرد الحريري "إذا كنت ترغب في تصديق ذلك فصدقه، لكنه (نتنياهو) يعرف والمجتمع الدولي كله يعرف أن هذا غير صحيح".

    وقال الحريري إنه يدرك أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مصرف "جمال ترست" اللبناني، بسبب تسهيله أنشطة حزب الله المالي.

    وأضاف قائلا "لست متعاطفا مع أي مؤسسات مالية تتعارض مع القواعد الأمريكية أو الأوروبية، فمثل هذه البنوك، ينبغي أن تتوقع عواقب ما تفعله بإدارتها أموال حزب الله".

    واستمر "البنك عبارة عن ثقة دولية، إذا أساء هذا البنك استخدام هذه الثقة، فهذا لن يعجب الكثيرين، ونحن نحاول إيقاف مثل هذه الأمور، وأنا أحاول إيقاف هذه الأمور".

    وتابع "الولايات المتحدة اضطرت إلى اتخاذ هذه الإجراءات، أنا لا أحب ذلك، وأتمنى ألا يمر هذا البنك بما فعله".

    وأقر رئيس الوزراء اللبناني، بالقيود المفروضة على قدرته على كبح جماح "حزب الله"، بسبب تجاهل المجموعة السياسية اللبنانية الرسمية في الابتعاد عن النزاعات الإقليمية، في حين كان جزءا منها نشطا في دعم ملحوظ لسوريا والرئيس السوري بشار الأسد.

    وتابع

    "أنا شخص براغماتي، أعرف حدودي، وأعرف حدود هذه المنطقة، لو كان لدينا أناس جادون في هذه القضية (حزب الله)، لكانوا فعلوا أشياء عديدة قبل 10 أو 15 أو 20 أو 30 عاما".

    وقال الحريري إن تركيزه الرئيسي هو تعزيز المؤسسات اللبنانية، مثل مصرفها المركزي، وقوات الأمن التابعة للدولة.

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وجه رسالة إلى "حزب الله" اللبناني ولبنان وإيران، طالبهم فيها بمراقبة أفعالهم.

    وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "انتبهوا لما تقولون وراقبوا أفعالكم".

    وطالب نتنياهو زعيم "حزب الله" حسن نصر الله بأن "يهدأ"، وذلك بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في ضاحية بيروت.

    حسن نصر الله
    © AFP 2019 / Patrick BAZ
    نصر الله: انتهت الخطوط الحمراء مع إسرائيل.. والضربة كانت داخل حدود 48
    وقال نتنياهو: "سمعت ما قاله نصر الله. أقترح على نصر الله أن يهدأ. هو يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد أعداءها".

    ​وتابع: "أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني: احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم".

    وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد.

    وبعث الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، برسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، على سوريا.

    وقال نصر الله خلال مهرجان جماهيري في بلدة العين البقاعية، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير "الجرود" من الإرهابيين: "أقول لسكان الشمال في فلسطين المحتلة لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الإسرائيلي, الحكومة الإسرائيلية, بنيامين نتنياهو, حزب الله, الحكومة اللبنانية, سعد الحريري, لبنان
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