"أنصار الله": أكثر من 30 قتيلا وجريحا بقصف تجمعات عسكرية شمال حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة أكثر من 30 ممن تسميهم "مرتزقة الجيش السعودي" في إشارة إلى القوات اليمنية المشاركة في العمليات على الحدود السعودية، بقصف في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وذكرت "أنصار الله" عبر حساب مركزها الإعلامي في "تويتر" أن مقاتليها استهدفوا بصلية من صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) وأخرى كاتيوشا، تجمعات لقوات يمنية غرب مديرية حرض (شمال غربي حجة) المتاخمة لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأضافت أن القصف الصاروخي أوقع أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً من العسكريين اليمنيين.

إلى ذلك، أطلقت "أنصار الله" صاروخاً محلي الصنع مماثلاً على تجمع عسكري يمني يضم آليات شمال شرقي جبل النار في مديرية حرض.

ووفقاً للمركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، حقق القصف إصابة مباشرة في التجمع المستهدف.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، أنها أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمواجهات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري إن الجيش اليمني نفذ زحفاً بمشاركة طيران التحالف الحربي والاستطلاعي، جنوب حرض شمال غربي حجة.

وأضاف أن "أنصار الله" تمكنت من كسر زحف الجيش، مؤكداً مقتل وإصابة العشرات من المهاجمين خلال المواجهات وقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم.

في السياق، شنت "أنصار الله" عمليتا إغارة على مواقع للجيش اليمني غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

ووفقاً لـ"المسيرة" ألحقت العمليتان خسائر بالجيش واغتنمت "أنصار الله" خلالهما أسلحة.

إلى ذلك، جدد طيران التحالف قصف محافظة حجة شمال غربي اليمن، مستهدفاً بـ9 غارات مديرية حرض، حسب "أنصار الله".

وكان الجيش اليمني، أعلن في وقت سابق اليوم، إعطاب دبابة وآليتين محملتين بعناصر من "أنصار الله" ومقتل من عليهما اثر قصفها بصواريخ موجهة في مدينة حرض، مشيراً إلى استهداف طيران التحالف دبابة أخرى للجماعة في المدينة ذاتها.