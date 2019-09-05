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12:41 05 سبتمبر/ أيلول 2019
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    العاصمة السعودية الرياض

    لحماية "الأم الحاضنة"… القضاء السعودي يلزم الآباء بدفع 122 مليون ريال 

    © AFP 2019 / HASSAN AMMAR
    العالم العربي
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    أصدر القضاء السعودي أحكاما تلزم أكثر من 10 آلاف شخص، بدفع 122 مليون ريال، للإنفاق على زوجاتهم السابقات، بعد الانفصال، حتى يتمكن من رعاية الأطفال.

    قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس 5 سبتمبر / أيلول، إن دوائر ومحاكم التنفيذ ألزمت 10937 شخصا، بدفع أكثر من 122 مليون ریال نفقة أبنائهم، خلال العام الهجري الماضي.

    مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية
    © REUTERS / Faisal Nasser
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    ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات السعودية توعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين، مشيرة إلى أن جميع الطلبات تستند إلى أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة.

    وبحسب ما ذكرته الصحيفة السعودية، إن مكة المكرمة تصدرت القائمة بـ3893  طلبا بقيمة 40 مليون ریال، والرياض بـ2664 طلبا بقيمة 6.39 مليون ریال، بينما يوجد في المنطقة الشرقية 1775 طلبا لاستعادة نحو 9.15 مليون ریال، والمدينة المنورة 792 طلبا بقيمة 6 ملايين ریال.

    وتأتي منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ428 طلبا بقيمة 4.4 مليون ریال، وعسير 368 طلبا بقيمة 4.5 مليون ریال، وتبوك بـ284 طلبا بقيمة 7.1 مليون ریال، في حين يوجد في جازان 278 طلبا بقيمة 4 ملايين ریال، والجوف بـ159ً طلبا بقيمة مليوني ریال.

    وفي منطقة حائل سجلت محاكم ودوائر التنفيذ 138طلبا بقيمة 684 ألف ریال، ثم الباحة بـ67 طلبا بقيمة 9.1 مليون ریال، تليها الحدود الشمالية بـ61 طلبا بقيمة 571 ألف ریال، وتأتي نجران في المرتبة الأخيرة بـ 30 طلبا بقيمة 146 ألف ریال.

    وأصدرت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، جملة من القرارات، واتخذت إجراءات، تدعم الأم الحاضنة، بهدف حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات، التي تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

    وتتخذ وزارة العدل السعودية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة، ووجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال، المقررة شرعا، وفقا لنظام حماية الطفل.

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