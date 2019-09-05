موسكو: من الممكن مناقشة الضربات على إدلب خلال المشاورات الروسية الأمريكية

موسكو - سبوتنيك. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرامولوتوف، بأنه من الممكن إثارة قضية الضربات الأمريكية على إدلب السورية خلال المشاورات الروسية الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب في 9 أيلول/سبتمبر، في فيينا، فقط في السياق العام لموضوع المفاوضات، ولكنها لا تظهر على جدول الأعمال بشكل منفصل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "ستعقد المشاورات بالفعل. إذا قمنا بتحليل الوضع كما هو في سوريا، فهذا سؤال خاص صغير جدًا. إنه ليس على جدول الأعمال. هناك العديد من الأسئلة"، مضيفا: "مثل هذه الموضوعات لابد وأن تثار خلال آلية فض النزاع، الموجودة في سوريا".