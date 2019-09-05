مصر... بدء صرف قيمة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة

بدأت أربعة بنوك مصرية، اليوم الخميس، صرف قيمة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس هي الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

وصرفت البنوك قيمة اكتتابات المواطنين في الشهادات البالغة 64 مليار جنيه، بعد انتهاء مدة طرحها البالغة 5 سنوات. فيما صرح حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، أن أول دفعة لاستحقاق قيمة هذه الاكتتابات بلغت 374 مليون جنيه.

وأعلنت البنوك الأربعة أنها "تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء لعملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفى وكذا جذب المزيد من العملاء المرتقبين".

وقالت البنوك في بيانها المشترك إن من بين المنتجات الادخارية التي تتيحها الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتى تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهرى، ربع السنوى، نصف السنوى والسنوى، وأضافت أنه «يمكن للعملاء سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الآلى باستخدام بطاقات الخصم المباشر».

يذكر أن عدد عملاء شهادات قناة السويس بلغ 1.1 مليون عميل، وقالت البنوك في بيانها المشترك إنها ستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، وتسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائها وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.

وكان مجلس الوزراء المصري قد نفى في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" هذه الشائعات القائلة بتراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة مما يهدد إيرادات قناة السويس.

وأوضح المنشور "أن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة غير صحيح، مؤكدا أن القناة تشهد تزايدا ملحوظا في عدد السفن المارة من خلالها، وسوف يظل مسار قناة السويس الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب".