الخارجية التركية: بيدرسون يناقش في أنقرة الوضع بإدلب السورية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية التركي، سيدت أونال، ناقش في أنقرة مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الوضع في إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

أنقرة – سبوتنيك. قال متحدث باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك" "حصل لقاء نائب الوزير التركي، سيدت أونال، مع غير بيدرسون. وقد ناقش الطرفان الأحداث الأخيرة في إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية السورية. وأخطر بيدرسون زملاءه عن محادثاته في إيران".

وكان بيدرسون، قد صرح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، في نهاية آب/أغسطس، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، معربا عن أمله بأن يتم الإعلان عن إنهاء هذه العملية في نهاية أيلول/سبتمبر.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت أن استراتيجتها الأساسية هي استقبال أية موجة نزوح جديدة محتملة من محافظة إدلب السورية، خارج حدودها، آملة أن يتم تحقيق الاستقرار في المنطقة.

أفادت وكالة "الأناضول" أن نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتقلي، أكد أن استراتيجية بلاده الأساسية هي استقبال أية موجة نزوح جديدة محتملة من محافظة إدلب السورية، خارج حدودها.

وأكد تشاتقلي، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة، أن "بلاده تبذل جهودًا حثيثة للحيلولة دون حدوث مأساة إنسانية أكبر، وحل المشكلة في تلك المنطقة باستخدام جميع الأدوات وعلى مختلف المستويات".

وبحسب الوكالة، نوه المسؤول التركي، إلى "ضرورة ألا يبقى المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المأساة الإنسانية في إدلب، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".