تركي آل الشيخ يصدر توجيها عاجلا

أصدر رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، قرارا عاجلا، يتعلق بحسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب آل الشيخ، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، بإيقاف حسابات الهيئة العامة للترفيه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتا بشكل عاجل.

وغرد تركي آل الشيخ في تغريدته: "لقد صبرت كثيرا على حسابات هيئة الترفيه و"عيشها" في السوشل ميديا. أنا – وأنا رئيس هيئة الترفيه – المحتوى اللي يحطونه جاب لي صداع".

لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا .. انا وانا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع .. لذلك اطلب منهم بشكل عاجل ايقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد اعتبارا من يوم الاحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ماوصلنا إليه ...! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 5, 2019

وتابع: "لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتا، وإعادة التغريد اعتبارا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه".

تركي آل الشيخ، مستشار حالي في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وشغل آل الشيخ عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية.