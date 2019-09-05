Widgets Magazine
تسجيل
20:16 05 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    طائرة إماراتية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران

    بعد انطلاق طائرات سعودية... تحرك عاجل من الإمارات لمواجهة "كارثة غير مسبوقة" 

    © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 12

    أعلنت الإمارات عن تحرك "جوي" عاجل لإنقاذ موقف وصفه مسؤولون بـ"كارثة غير مسبوقة"، خاصة بعدما تحركت الطائرات السعودية والكويتية بصورة عاجلة.

    نقلت صحيفة "السوداني" السودانية عن مفوضية العون الإنساني، قولها إن طائرات إماراتية حطت في مطار الخرطوم، مساء اليوم الخميس، من أجل تقديم المساعدات لمتضرري السيول والأمطار في 4 ولايات بالسودان.

    طائرة سعودية
    © AFP 2019 / TED ALJIBE
    بعد وصول الطائرات الكويتية... جسر جوي سعودي ينطلق بصورة عاجلة
    وقالت المفوضية إن المساعدات مقدمة من مؤسسة "خليفة بن زايد" للأعمال الإنسانية لمتضرري السيول والأمطار.

    وأشار نائب مفوض العون الإنساني، محمد فضل الله إلى أن "الإمارات العربية المتحدة لها دور كبير في مساندة والدعم المستمر للسودان في درء الكوارث ومساعدة المتأثرين في كل بقاع السودان".

    وثمن فضل الله جهود رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في إغاثة المتأثرين بالكوارث.

    وقال نائب مفوض العون الإنساني عقب لقائه وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن الدعم تم بتوجيه لـ4 ولايات وهي الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض.

    وقال فضل الله في تصريحات أخرى نقلتها صحيفة "المشهد السوداني" إن السودان تتعرض لـ"كارثة طبيعية غير مسبوقة"، جراء السيول والفيضانات.

    وأردف "إجمالى عدد الأسر المتضررة فى ولايات السودان بلغ 65 ألفا و232 أسرة، تضم نحو 326 ألفا و160 شخصا، تضررت من انهيار منازلها انهيارا كليا".

    ومضى "هناك قرى مُحيت بالكامل، مثل ودرملى شمال الخرطوم، إضافة إلى عدة قرى فى ولاية (النيل الأبيض) إلى الجنوب من الخرطوم".

    ولفت إلى أن جزيرة "بدين" فى الولاية الشمالية، وهى أكبر جزيرة فى النيل مهددة بالغرق.

    ولم يكن التحرك الجوي الإماراتي هو الأول من نوعه لمواجهة الكارثة التي تحل بالسودان، حيث سبقتها الكويت والسعودية بتقديم مساعادت إنسانية عن طريق أكثر من جسر جوي تم تسييره في هذا الشأن.

    ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا جول انطلاق طائرتين بصورة عاجلة، كأولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي قرر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسييره إلى السودان.

    وستحمل الطائرات السعودية، مواد إيوائية وطبية إلى السودان، تمهيدا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول.

    فيضانات السودان
    © AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
    السيول والأمطار تلحق أضرارا بـ14 ولاية في السودان
    كما أعلنت المملكة أن الطائرات السعودية سيرافقها فريق متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

    وبينت أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين، أينما كانوا بكل حيادية، سائلا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإنسانية وأن يجزي مملكة الإنسانية خير الجزاء، ويرفع عن الأشقاء السودانيين هذه الجائحة. 

    وأفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بأن أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي قد وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، اليوم الجمعة، تحمل مواد طبية وغذائية وبطانيات لدعم متضرري السيول والفيضانات في البلاد، وكان في استقبالها رئيس وأعضاء لجنة استلام الدعم الخارجي في مجلس السيادة الانتقالي.

    ذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، بأن سفير دولة الكويت في الخرطوم بسام القبندي، قد أعلن في تصريحات صحفية، عن استمرار وصول الطائرات المحملة بالمواد الصحية والمواد الغذائية ومواد الإيواء من الكويت إلى السودان حتى تنجلي الأزمة الحالية التي تسببت فيها معدلات هطول الأمطار العالية هذا العام في السودان.

    من جانبه، أوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الثائر، بأن "تسيير الجسر الجوي الكويتي إلى السودان يجيء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالوقوف مع السودان في هذا الظرف"، مشيرا إلى أن الطائرة التي وصلت إلى الخرطوم اليوم تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والصحية والبطانيات، بحسب إعلام المجلس.

    ووفقا للإعلام، قال الثائر، إن "الهلال الأحمر الكويتي سيجتمع مع الجهات المختصة في السودان لمعرفة وتحديد الاحتياجات وسيكون هناك جسر جوى في المستقبل بين الكويت والخرطوم بحسب المتطلبات التي سيتم تحديدها".

    انظر أيضا:

    فيضانات وسيول وتغيرات مناخية تسود العالم
    السيول والأمطار تلحق أضرارا بـ14 ولاية في السودان
    بعد وصول الطائرات الكويتية... جسر جوي سعودي ينطلق بصورة عاجلة
    الكلمات الدلالية:
    سيول وفيضانات, فيضانات, أخبار سيول, سيول, السيول, الكويت, السودان, السعودية, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قتاة تقف على خلفية جبال في كندا
    روسيا من بينها...أفضل دول للسياحة البرية في عام 2019
    موعد إطلاق غالاكسي فولد الجديد
    موعد إطلاق "غالاكسي فولد" الجديد
    إنفوجرافيك - المليارات السلمية الأمريكية للأفغان
    "المليارات السلمية" الأمريكية للأفغان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك