شعار بطولة كأس العالم 2022... بين إعجاب وانتقاد

كشفت قطر، قبل أيام، عن شعار بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها كأول بطولة بهذا الحجم في الشرق الأوسط، موضحة أن شعار هذا الحدث يرمز إلى "الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم 2022 في قطر والمنطقة".

أثار الشعار جدلا وعاصفة من التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق نشطاء على موقع "تويتر" هاشتاغ شعار_مونديال_قطر_2022 الذي وصل إلى مستويات قياسية خلال ساعات قليلة عقب الكشف عن الشعار الجديد.

وعبر النشطاء القطريون عن فخرهم بالشعار وما يحمله من معاني، حيث أعرب أحد المستخدمين في صفحته على "تويتر"عن أعجابه بالشعار ونشر صورة توضيحية لمعانيه وكتب "نحن كعرب نفتخر بهذا الشعار."

— Awad Sedahmed (@awadsedahmed) 3 сентября 2019 г.

وأعرب مستخدم آخر باسم فاصل رياضي عن ثقته بنجاح المونديال وقال "من أجمل شعارات كأس العالم كلي ثقة أننا منشوف مونديال عالمي في قطر".

— فاصل رياضي (@calcio_q8) 4 сентября 2019 г.

إلا أن الشعار لم يسلم من الانتقادات والتعليقات السلبية وسخر منه البعض عبر صور فوتوشوب وفيديوهات.

وشبهت إحدى المستخدمات في صفحتها على"تويتر" شعارمونديال 2022 بمجوهرات من ماركة "سواروفسكي" وكتبت :"الشعار مستوحى من سنسال سواروفسكي".

أما مستخدم أخر فاعتبر أن الشعار مستوحى من خلاف جرى في إحدى اجتماعات مجلس النواب في الأردن: "شعار بطولة كأس العالم في قطر مستوحى من إحدى طوشات مجلس نوابنا الموقر".

— Malek Alzawahreh (@malekalzawahreh) 4 сентября 2019 г.

فيما شبه مستخدم آخر شعار مونديال 2022 بشرائط مرض السرطان "أوجد الفروق الخمسة بين شعار المونديال وشعار السرطان".

يذكر أن العرض القطري لاستضافة المونديال كان قد تفوق في عام 2010 على عروض كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان.