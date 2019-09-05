اجتماع استخباراتي بين دول الخليج بمشاركة قطر في السعودية

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض، اليوم الخميس، الاجتماع الـ 37 للجنة الاستخبارات والأمن في دول المجلس.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس التعاون، حضر الاجتماع، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي، ومديري هيئات الاستخبارات والأمن في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة عدد من مواضيع العمل العسكري الخليجي المشترك.

لجنة الاستخبارات والأمن للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها السابع والثلاثون https://t.co/SIqNpfHLOx pic.twitter.com/KqHtHutSdh — مجلس التعاون (@GCCSG) September 5, 2019

وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في كلمته خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون، على متابعتهم ودعمهم الدائم للعمل والتعاون العسكري المشترك، مشيدا بالجهود التي بذلتها لجنة الاستخبارات خلال الاجتماع للخروج بنتائج وتوصيات بناءة تساهم في تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك.

يأتي هذه الاجتماع استكمالا للاجتماعات السابقة للجنة الاستخبارات والأمن ضمن جدول الاجتماعات المقررة لتطوير جوانب التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون.