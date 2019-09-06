بالفيديو... إعلامية لبنانية تنشر كلمة لوزير الخارجية اللبناني يدعو إلى سلام مع إسرائيل

قامت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، بنشر تغريدة على حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تتهم فيها وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بأنه يريد إقامة السلام مع إسرائيل.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صادق الوزير جبران باسيل خلال إحدى المناسبات وهو يقول: "لنعيش بسلام حتى لبنان لم يرفض فكرة السلام مع اسرائيل".

بما انه الكن يومين نازلين فيي تخوين لأني قلت انو انك تكون مع السلام مع اسرائيل هي حرية رأي ( و اللي انا اكيد مش من هالرأي ) . هيدا كادو صغير ، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة . pic.twitter.com/1kh5XiB4gy — Dima (@DimaSadek) September 3, 2019

وعلّقت صادق على تغريدتها قائلة: "بما انه الكن يومين نازلين فيي تخوين لأني قلت انو انك تكون مع السلام مع اسرائيل هي حرية رأي (واللي انا اكيد مش من هالرأي). هيدا كادو صغير، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة".

يذكر أن سبب نشر ديما صادق للتغريدة يعود إلى التراشق الإعلامي الذي اندلع بينها وبين جمهور التيار الوطني الحر في لبنان الذي يترأسه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.