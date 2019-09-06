شاب وفتاة يدفعان ثمن نشرهما فيديو "مخلا" في الكويت

تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي من ضبط شاب وفتاة قاما بخدش الحياء العام والإخلال بالآداب العامة في مركبة ونشر المقطع في أحد برامج التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عبر موقعها الرسمي في "تويتر" بيانا جاء فيه: "تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شاب وفتاه قاما بخدش الحياء العام والإخلال بالآداب العامة بالمركبة ونشر المقطع في أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات)، حيث تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".

تمكن قطاع الامن الجنائي من ضبط شاب وفتاه قاما بخدش الحياء العام والاخلال بالآداب العامه بالمركبه ونشر المقطع في احد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات) حيث تم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهما.

كما تشدد وزارة الداخلية انها ستتعامل بكل حزم تجاه اي شخص يقوم بمخالفة القوانين pic.twitter.com/jHAc6BZfw9 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 6, 2019

وتشدد الداخلية الكويتية حرصها بتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع أي شخص يقوم بمخالفة القوانين.