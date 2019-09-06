Widgets Magazine
تسجيل
14:30 06 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها

    ذووالاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها

    © Sputnik . Mohammad Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    خلال السنوات الثمانية الأولى من الحرب على سوريا، شكل ملعب العباسيين بدمشق، أعرق الملاعب الوطنية، خط الدفاع عن العاصمة في وجه التشكيلات المسلحة المتعددة المشارب والجنسيات التي كانت تتمركز في الغوطة الشرقية.

    الملعب الذي يفصل بين منطقة جوبر الشهيرة التي كان يسيطر عليها تنظيما "جبهة النصرة" و"فيلق الرحمن"، وبين الأحياء الشرقية لدمشق، شهدت أسواره الشرقية قيام تنظيم القاعدة بتفجير الانتحاريين بعربات مفخخة، كما دارت في محيطه القريب إلى جوبر أشرس المعارك وأعنفها أثناء التصدي لموجات متتالية من محاولات الهجوم المستميتة على العاصمة عبر ذلك المحور.

    لم يتضح حجم الدمار الهائل الذي لحق بالملعب وبساحة العباسيين التاريخية الشهيرة المحاذية له، إلا بعد استكمال ترحيل الإرهابيين من جوبر والغوطة الشرقية لدمشق في مارس/آذار 2018، لتبدأ اليوم الدعوات لإعادة تأهيل هذا الملعب الذي يختزن جزءا مهما من ذاكرة السوريين الرياضية وناظما نفسيا لتوازنها، حيث لا يمكن لأي سوري أن يتخيل الرياضية في بلاده دون هذا الملعب.

    Альт: ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
    © Sputnik . Mohammad Damour
    ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها

    في أول زيارة تقوم بها فعاليات شعبية منذ 9 سنوات، جمعية الصم والبكم بدمشق DCS، نظمت مساء أمس الخميس سباق ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى "التوحد والصم والمكفوفين ومصابي الشلل الدماغي والإعاقة الحركية ومتلازمة داون"، وذلك بمناسبة إعادة افتتاح ملعب العباسيين الرياضي، تمهيدا لانطلاق عمليات إعادة تأهيله بعد 9 سنوات من إغلاقه.

    وانطلقت الفعالية عند الساعة الخامسة من مساء الخميس، من ساحة باب توما باتجاه ملعب العباسيين، حيث أقيمت احتفاليات جماهيرية ورسمية بمناسبة إعادة افتتاح الملعب العريق الواقع بجانب ساحة العباسيين.

    وبهدف تأمين الرعاية الطبية والصحية للمشاركين في الماراثون، شارك أطباء الميددوز في تشكيل عدد من الوحدات الطبية الإسعافية على طول خط سير الماراثون لتقديم الإسعافات اللازمة للإصابات اللازمة التي قد تلحق بالمشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

    وملعب العباسيين هو استاد كرة قدم دولي يمتد على مساحة 60 ألف متر مربع ضمن المدينة الرياضية التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، ويعتبر الملعب الرئيس للمنتخب السوري لكرة القدم وأندية دمشق: الجيش والمجد والوحدة.

    ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
    © Sputnik . Mohammad Damour
    ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها

    واحتضن الملعب خلال العقود الماضية مختلف الفعاليات الوطنية حيث غصت مدرجاته بالحضور، ولعل أبرز ما تستعيده الذاكرة في هذا الخصوص، القداس الذي أقامه قداسة البابا مار يوحنا بولس الثاني خلال زيارته إلى سوريا عام 2001 على خطى بولس الرسول من أجل أن يحل السلام في الشرق الأوسط ورفض مبدأ احتلال أراضي الغير بالقوة، وقد حضر القداس التاريخي آنذاك عشرات الآلاف من السوريين مسيحيين ومسلمين.

    كما شهد الملعب مئات الحفلات المتنوعة ولا يغيب عن الذاكرة حفل المطرب الراحل فريد الأطرش في سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى المناسبات الرياضية الاعتيادية كدورة الألعاب العربية في عام 1976، ومشاهد نهائي كأس غرب آسيا في عام 2002 بين العراق والأردن.

    • ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
      ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
      ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
      ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
      ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
      ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها
      © Sputnik . Mohammad Damour
    1 / 5
    © Sputnik . Mohammad Damour
    ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفون باستعادة قلعة الذاكرة الرياضية لسوريا وأعرق ملاعبها

    وتم إغلاق الملعب عام 2011 خلال السنة الأولى لاندلاع الحرب الإرهابية على سوريا، وذلك بعد تعرضه للعديد من القذائف الصاروخية التي كانت تطلقها الجماعات الإرهابية المسلحة من منطقة جوبر القريبة بالغوطة الشرقية لدمشق، والتي أدت إلى وقوع إصابات بالغة لحقت برياضيين.

    وكان يتضمن الملعب فيما سبق صالات رياضية كبيرة تمتد تحت مدرجاته وخصصت كمراكز للألعاب الرياضية المختلفة والمجانية كالملاكمة والجودو والكاراتيه وألعاب القوة البدنية وكمال الأجسام ورفع الأثقال وصالات ألعاب الشطرنج والرماية والبلياردو وألعاب القتال الفردي وغيرها..

    وبني الملعب سنة 1957 ليتسع لـ 10000 متفرج،  وتم تحديثه مرتين الأولى كانت من أجل استضافة دورة الألعاب العربية في عام 1976 فأصبح يتسع إلى 40000 متفرج، أما المرة الثانية فتم تجهيزه فيها بالمقاعد عام 2011، ويعتبر الملعب رابع أكبر ملعب كرة قدم في سورية من حيث السعة بعد استاد حلب الدولي واستاد مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية وملعب خالد بن الوليد في حمص.

    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قتاة تقف على خلفية جبال في كندا
    روسيا من بينها...أفضل دول للسياحة البرية في عام 2019
    موعد إطلاق غالاكسي فولد الجديد
    موعد إطلاق "غالاكسي فولد" الجديد
    إنفوجرافيك - المليارات السلمية الأمريكية للأفغان
    "المليارات السلمية" الأمريكية للأفغان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك