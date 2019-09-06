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14:30 06 سبتمبر/ أيلول 2019
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    مقهى فريد بفكرته وعامليه في معرض دمشق الدولي

    مقهى فريد بفكرته وعامليه في معرض دمشق الدولي (صور)

    © Sputnik . Mohammad Damour
    العالم العربي
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    في جناح وزارة السياحة بمعرض دمشق الدولي، يستقبل "كافيه سوسيت" زبائنه بحفاوة غير عادية، حيث يسهر العاملون الاستثنائيون في المقهى من "يافعي متلازمة داون" على راحة الزبائن وعلى تقديم الخدمة الأمثل لهم.

    "كافيه سوسيت" الذي حصد صيتا كبيرا في سوريا كمشروع هو الأول من نوعه على مستوى البلاد العربية، يعتمد برامج غنية للتمكين المهني والدعم المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة وبشكل مركز لـيافعي "متلازمة داون".

    المقهى الاستثنائي الذي ولد نتيجة جهود كبيرة ونظرة مختلفة من جمعية "جذور" التنموية، يستقبل زوار معرض دمشق الدولي ويقدم لهم الخدمة بكل محبة، وكان لافتاً خلال أيام المعرض الأخيرة مرور وزراء سوريين على هذا المقهى الاستثنائي كوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير السياحة محمد مارتيني وغيرهما، لتناول فنجان من القهوة مؤكدين على أهمية التجربة وضرورة تعميمها.

    السيدة خلود رجب رئيس مجلس إدارة جمعية "جذور" أوضحت لـ"سبوتنيك" أن جمعية جذور هي جمعية تنموية ولدت من رحم الأزمة السورية، لتعمل بنهج وفكر مختلفين، وكان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لحماية الأطفال من العنف يشكل صميم عملها، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف الاجتماعي وتحديداً "العنف ضد المرأة".

    مقهى فريد بفكرته وعامليه في معرض دمشق الدولي
    © Sputnik . Mohammad Damour
    مقهى فريد بفكرته وعامليه في معرض دمشق الدولي

    وقالت السيدة رجب: معرض دمشق الدولي هو فعالية اقتصادية بالغة الأهمية، ووجودنا في جناح وزارة السياحة هو نافذة تمكننا من التواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع ليتعرفوا على نشاطات جمعيتنا، بالإضافة إلى الدعوة المفتوحة للجميع لزيارة مقهى "سوسيت" الذي يقوم على فكرة الدمج الاجتماعي لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة أو كما نحب أن نسميهم "ذوي القدرات والامتيازات الخاصة".

    وأضافت: "تجربة مشروع "سوسيت" كانت ناجحة وإيجابية جداً من خلال التمكين النفسي لليافعين والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يهمنا هو ديمومة الفكرة من خلال مقهى دائم في دمشق لتدريب وتمكين هؤلاء اليافعين مهنيا بهدف إدخالهم إلى سوق العمل من أجل تعميم التجربة في بقية المحافظات السورية، ويهمنا جدا من خلال مشروع "سوسيت" تجاوز المنظور الخيري في التعامل مع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتضمن ذلك من تجاوز لنظرة الشفقة، فهذه الشريحة تحتاج فقط إلى التبرعات لاستغلال طاقاتها ومواهبها وصولا إلى منظور مختلف تماما".

    مقهى فريد بفكرته وعامليه في معرض دمشق الدولي
    © Sputnik . Mohammad Damour
    مقهى فريد بفكرته وعامليه في معرض دمشق الدولي

    وأوضحت السيدة رجب: "نهتم حاليا بأكثر من 70 من يافعي ويافعات "متلازمة داون" ونعمل على تدريبهم على العمل من خلال مقهى "سوسيت" كما نعمل على بناء علاقة إيجابية معهم تقوم على احترام قدراتهم وبناء الثقة بيننا وبينهم، ما يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم".

    وأشارت السيدة رجب إلى أن جمعية جذور تعمل على إطلاق مشاريع أخرى تتعلق بـ "بذوي الاحتياجات الخاصة" لتمكينهم من التغلب على واقعهم وتحويلهم إلى أشخاص منتجين عبر دمجهم في سوق العمل من خلال آلية فرز لتوجيههم إلى مهن أخرى تتناسب مع قدرات كل منهم.

    مقهى فريد بفكرته وعامليه في معرض دمشق الدولي
    © Sputnik . Mohammad Damour
    مقهى فريد بفكرته وعامليه في معرض دمشق الدولي

    بدوره أوضح المدير التنفيذي لجمعية "جذور" صالح اسماعيل لـ"سبوتنيك" أن "تجربة مقهى "سوسيت" هي الأولى على مستوى سوريا والوطن العربي، ومن خلال هذه التجربة فإن يافعي "داون" معنا في الجمعية لديهم كم كبير من التدريب المهني، فهم يتعاملون مع زبائن المقهى مثل أي شخص من ضمن دائرة حياتهم، وهذا ليس بالأمر السهل بل جاء كحصيلة لعملية تدريب طويلة وجهود كبيرة يبذلها المتطوعون المرافقون لهؤلاء اليافعين، وبالمقابل فإن زبائن المقهى يقابلون هذا الجهد بنظرة ودية وإيجابية هي نظرة ضرورية يحتاجها المجتمع لدعم أفراد هذه الفئة المهمشة في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم وإبداعهم وتنمية مواهبهم بالإضافة لتأمين فرص عمل مناسبة لهم ودمجهم مع أقرانهم.

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