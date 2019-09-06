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14:29 06 سبتمبر/ أيلول 2019
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    تركي المالكي

    التحالف: "أنصار الله" أطلقت صاروخا باليستيا سقط داخل محافظة صعدة

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، أن الجماعة أطلقت، اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا من محافظة عمران اليمنية، وسقط داخل محافظة صعدة".

    وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر الجمعة 06 سبتمبر 2019 صاروخا بالستيا من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد الاطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة".

    يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن
    © REUTERS / REUTERS TV
    "أنصار الله": صاروخ باليستي يستهدف مطار نجران السعودي في ثاني ضربة خلال 24 ساعة
    وتابع: "استمرار انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني"، وذلك بحسب قناة "العربية".

    كما شدد على أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

    من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف مطار نجران الإقليمي السعودي بصاروخ باليستي، في ثاني ضربة صاروخية تستهدف المطار، ورابع عملية تستهدف العمق السعودي خلال 24 ساعة.

    وذكر الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع في بيان أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر 1 الباليستي على مطار نجران الإقليمي استهدف مرابض طائرات بلا طيار في المطار"، بحسب تلفزيون "المسيرة".

    وأوضح سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، كما تسبب في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار، على حد قوله.

    وشدد سريع على أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, اليمن, أنصار الله
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