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16:01 06 سبتمبر/ أيلول 2019
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    السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات

    حركة فتح: بوجود غرينبلات أو باستقالته لن يقبل الفلسطينيون بالصفقات المشبوهة

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    قلل متحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية من شأن استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

    وقال زياد خليل أبو زياد، في مداخلة إذاعية عبر راديو "سبوتنيك" أن

    "ما قام به غرينبلات في إطار إعداد خطة أمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سبب ضررا كبيرا بين الإدارة الامريكية وفلسطين وحقق رغبة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بالسعي لتهويد القدس والتعدي على حقوق الفلسطينيين وخاصة حق عودة اللاجئين وهذا ما يخدم اليمين المتطرف".

    الممثل الخاص للمفاوضات الدولية في الولايات المتحدة جيسون غرينبلات
    © flickr.com/ Haim Zach
    محلل سياسي: غرينبلات أقيل بسبب خلافات مع كوشنر وترامب

    وأشار أبو زياد إلى أن ما يسمى صفقة القرن فشلت منذ اليوم الأول لإعلانها لأن غرينبلات و(كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد) كوشنر لم يفهما أن ما يحدث يضر المنطقة وبأمن إسرائيل ويؤثر أيضا على أمريكا والدليل فشل مؤتمر البحرين الذي لم يشارك فيه الفلسطينيون والكثير من الدول العربية.

    وأبدى المتحدث الدولي باسم حركة فتح استغرابه من  تصريح ترامب بأن الفلسطينيين يوافقون على صفقة القرن لأنهم يريدون المال وهذا كلام خطأ، مؤكدا أنه بوجود غرينبلات أو باستقالته لن يقبل الفلسطينيون بالصفقات المشبوهة.

    وأكد أن القيادة الفلسطينية تنسق مع روسيا ودول الاتحاد الأوروبي من أجل توضيح الصورة وما يفعله المستوطنون الإسرائيليون من انتهاك متكرر للمسجد الأقصى مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

    ونشر ترامب، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها "بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتي، سيترك جيسون غرينبلات منصبه في البيت الأبيض، من أجل متابعة أعماله الخاصة".

    وتابع قائلا "كان جيسون صديقا مخلصا ورائعا أيضا، ومحاميا رائعا".

    ​ومضى بقوله "لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين".

    وأتم بقوله "سنشتاق إليك، شكرا لك جيسون".

    ​وتعد استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

    وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول استقالة جيسون غرينبلات، قائلا: "أود أن أشكر جيسون غرينبلات لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون".

    انظر أيضا:

    محلل سياسي: غرينبلات أقيل بسبب خلافات مع كوشنر وترامب
    غرينبلات: إسرائيل هي الضحية في الصراع مع الفلسطينيين
    ترامب يعلن استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط غرينبلات
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